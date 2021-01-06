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因應防疫 香港返深圳人潮湧現
隨著深圳一再緊縮入境隔離規定，元旦期間，不少香港民眾提前返回深圳準備過年。其中，1月3日經深圳灣口岸返回大陸的人數達3,607人，為去年3月27日廣東要求入境人士須集中隔離14天以來的新高。香港大公報形容，近日深圳灣關口岸通關的人潮堪比「春運」。
深圳上個月29日要求，經深圳灣口岸入境深圳的人士，自本月5日10時起，除需持有24小時內有效的新冠病毒檢測陰性證明外，還需出示隔離期間入住酒店的預約確認單。
此外，深圳還規定，自上個月31日起，所有入境人士均須接受14天集中隔離及7天社區管理。
大陸《財新網》指出，元旦3天小長假期間，有近萬人從香港經陸路口岸北上返回中國大陸，其中香港居民占了九成以上。根據香港入境事務處統計，1月1日至3日，經深圳灣口岸和港珠澳大橋返回中國大陸的人數分別為9,253人、750人。
香港大公報表示，不少香港市民為回鄉過農曆新年，提早了一個月通關，不少經常往返深港兩地的香港民眾，也被4日的通關人潮給嚇到。
財新網稱，考慮到廣東收緊入境隔離政策及入境人數增加恐帶來較高的感染風險，有人甚至捨棄陸路途徑，改為搭機從香港飛往上海入境。
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