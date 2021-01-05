香港強制檢測5.5萬人 發現16例陽性

香港第四波疫情未歇，港府上月底針對可能爆發武漢肺炎群聚感染的42座住宅大廈祭出強制檢測，昨天期滿。官方今天宣布，共檢測約5.5萬人，發現16例陽性，配合檢測民眾占8成半。

根據港府新聞公報，只要有地方出現兩例無關連確診病例，就會被公告強制檢測。今天再有3座大廈被公告，官方要求凡是上月23日至今日曾在這3處逗留超過2小時的民眾，需在8日前接受檢測。

綜合港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例32例，創去年11月下旬爆發第四波疫情以來新低。

她說，32例確診當中，有31例是本土病例，其中9例傳播源頭不明；另外還新增20多例初步確診（一採陽性）。

張竹君指出，今天再發現4個病例身上發現英國變種病毒，累計已有15例，另外還有南非變種病毒2例，均為境外移入。

據官方通報，香港迄今累計確診已達9050例。