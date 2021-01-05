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美國新冠肺炎嚴重外溢！國內今境外移入+2 都來自美國

疫情起源未明 北京搶先定調

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圖/德國之聲
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(德國之聲中文網) 1月4日中國外交部記者會上，外媒記者詢問有關世衛組織新冠肺炎病毒溯源專家組到中國調查的相關細節。然而，中國外交部不但沒有回答問題，反而暗示疫情起源可能不在中國。

發言人華春瑩說：「大家都知道，有越來越多的線索和研究報道都指向新冠肺炎疫情前年下半年在世界多地多點暴發，而且時間線還在不斷提前。」

事實上，這樣的說法在中國外交部長王毅1月2日接受中國官媒就已經定調。他說：「越來越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多點暴發。」

除此之外，華春瑩還說：「中方一直積極配合世衛組織工作，主張由科學家本著嚴肅和科學的態度，在世界範圍內開展溯源工作。我們也希望，其他有關國家都能像中方一樣積極配合世衛組織相關工作，以便盡早查明事實真相，為人類今後更好應對可能出現的公共衛生危機提供更好的科學依據。 」

在被問到英國《每日郵報》報道，美國總統國家安全事務副助理波廷傑稱，他相信新冠病毒最有可能是由中國實驗室洩露的，有可信證據表明武漢病毒所是疫情全球蔓延的來源。

華春瑩除了強烈否認之外，也再提另一位發言人趙立堅的「美軍帶病毒到中國說」，表示「美方為什麼迄今不邀請世衛組織派專家去美國開展實地調查？美國在海外設立200多個生物實驗室到底在做什麼？美方為什麼不允許國際記者去進行實地參觀和采訪？ 」

疫情起源調查還未正式展開，中美已先吹響政治化的號角，若再加上各種帶風向的研究或是陰謀論，真相恐怕難以水落石出。

「武漢實驗室洩漏論」未休

《紐約》雜志1月4日刊出美國知名作家貝克 (Nicholson Baker)長文，他表示，「武漢實驗室洩漏論」並不是陰謀論。他以過去數十年世界上相關的事件說明人為疏失的可能性。

貝克引用多位科學家的說法表示，武漢實驗室事故是一個合理的可能，這些科學家皆表示，如果這個病毒非自然起源，按照現在中國嚴格控制疫情起源調查的方式，在找不到起源的情況下，可能會對人類健康造成更大威脅。

他提到，雖然也有許多頂級科學家和疾控專家，包括美國頂級疾控專家福奇曾否認這種看法，但是在不該排除可能性下，讓專家前往調查不就可以了嗎?但中國政府至今未讓專家進入武漢相關地點調查，令人存疑。

雖然主要被鎖定的武漢病毒研究所研究員石正麗向BBC表示:「我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒所訪問。」

但「當BBC記者追問這是否會意味著展開正式的調查，例如讓專家們查看實驗室數據和記錄，石正麗教授表示，『我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。』」

「BBC隨後接到來自武漢病毒所宣傳辦的電話，稱石正麗教授是以個人身份發言，她的回答也未獲該機構批准。」

BBC提到，目前世衛組織新冠溯源調查十人團隊的部分成員已幾乎排除「武漢實驗室洩漏論」。報導提及，團隊中英國動物學家達扎克（Peter Daszak）曾和石正麗教授密切合作，對中國的蝙蝠進行大規模采樣。達扎克此前曾稱實驗室洩露論是「陰謀論」，並且「純屬胡扯」。

不論是武漢實驗室、華南海鮮市場，還是雲南農村，甚至是各種「病毒外來說」，中國政府不透明公開的態度只會繼續讓各種理論滋長，真相也繼續掩埋在政治口水中。

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