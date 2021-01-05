中國新增17例新冠肺炎本土確診 河北占大宗

「紅色有角三倍速？」國家總動員能力驚人的中東國家以色列，12月19日才展開COVID-19的疫苗行動，短短兩周內就已對120萬人——也就是全國12%人口——完成首劑施打，這不僅讓以色列成為當今世界上「疫苗國民覆蓋率」最高的國家，以色列政府更大力宣傳自家的接種效率，甚至暗自期待能在未來百日內，成為全球首個「100%完全防疫國」。然而這樣「超速施打」的3倍速成就，卻也付出了尷尬的政策代價——根據以國媒體的說法，以色列政府為「疫苗搶快」竟默不作聲地向輝瑞－BioNTech藥廠付出了「3倍單價」的課金條件，同時藥廠方對以國「走後門搶快還要到處講」的高調態度更大表不滿，並考慮修正供應速率、減量供應對以色列的疫苗承諾。

2021-01-05 09:39