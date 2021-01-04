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韓版和平醫院！療養院慘遭政府拋棄 確診者「等病床時過世」

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓京畿道富川市這棟建築8樓的孝普利思療養院傳出大規模確診者。 圖／翻攝自Naver地圖
南韓京畿道富川市這棟建築8樓的孝普利思療養院傳出大規模確診者。 圖／翻攝自Naver地圖

南韓政府宣布周一（4日）起將首都圈的5人限聚令措施，擴大至全國範圍實施。但療養院、安養院及醫療院所等已出現多起群聚感染的案例，位於京畿道富川市的孝普利思療養院（효플러스요양병원，暫譯）至3日為止共累計160人確診、47人死亡。對此次院內群聚感染的情況，該院院長則解釋是因政府提出的「集中隔離」，才造成感染人數急劇上升的主因。

據韓國媒體《中央日報》報導，孝普利思療養院被評為因南韓政府的隔離政策最受重創的醫療院所之一，院長金某表示當初院內傳出確診者時，便屢次向國內防疫當局求救，並要求將確診者移送至傳染病相關的專科醫院隔離，最後卻因國內重症負壓病床數嚴重不足，導致院內病患不斷交叉感染，使療養院慘遭封院。

對此，該療養院的金院長也直言表示「集中照護隔離（Cohort）只會招來反效果。本來是為了阻擋外界社會的接觸、防堵病毒擴散才做出的措施，卻反而導致院內發生交叉感染。」他說明，院內一開始分成好幾個區塊隔離病患，但此舉不僅空氣循環上會出現問題，更無法防堵疫情繼續擴散，使健康的患者也被感染。

據報導中的統計指出，該間療養院有27名確診病患是在等待分配病床的過程中病逝。院長更說明，若那27名病患能成功分配到病床，絕對有百分之80以上的機率能夠救回來！若即時移送至大醫院治療，絕對能活下來，沒想到重症病床不足的問題竟造成如此悲劇。他也形容，當時療養院宛如一座孤島，最後決定留下來的職員，也不幸染疫身亡。

「當初我向外界請求，能否將陰性的職員另外分開來，卻慘遭回絕，就連不是院內職員的療養保護師都被拒絕。（南韓政府）從來就沒顧慮到，那些自願留在醫院內奮戰至最後一刻的人。」金姓院長回憶道。

台灣在2003年爆發SARS疫情，和平醫院當時被下令緊急封院，因隔離決策不夠完善、缺乏配套措施，最終造成和平醫院57名員工感染、7人死亡，而院內民眾有97人感染、24人死亡。

新冠肺炎 COVID-19 南韓

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