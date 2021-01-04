香港累計確診破9000 瑪嘉烈醫院爆群聚疫情

香港今天再有一家公立醫院出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）群聚疫情，有一名醫生、一名護士及兩名病人遭感染；另外，本地累計確診已突破9000例。

這家公立醫院是位於九龍的瑪嘉烈醫院，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天專程到醫院考察情況。

他在考察後向媒體說，相信是院內一名66歲病人向就近的醫生、護士和病人傳播病毒；這名病人於上月28日入院，相信入院前已感染病毒。

袁國勇說，病毒大概是病人除口罩吃飯時傳播的，但不必對情況過於擔心，院方已對密切接觸者進行病毒檢測，同時加強入院者的病毒檢測。

瑪嘉烈醫院今天同時有一名確診病患離世，香港迄今已有151人染疫死亡。

本地聯合醫院月前也爆發群聚疫情，約有20人感染病毒，包括醫護人員。

根據官方通報，香港今天新增確診53例，累計確診突破9000例，達到9017例。