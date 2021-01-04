香港防疫措施延長14天 政府籲市民忍耐
香港當局今天宣布延長正在執行中的防疫措施14天，直到本月20日。相關官員說，春節前放寬防疫措施的機會不大。
食物及衛生局局長陳肇始下午在記者會上說，儘管政府對遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第四波疫情略見成效，但確診個案回落緩慢。
她說，當局已成功防堵海外移入病例，本地卻仍有隱形傳播鏈，政府因此決定延長現有社交距離措施，由本月6日延長至20日。
她說，政府決心對病毒清零，限制社交距離會帶來不便，但由於社會上仍有隱形傳播鏈，希望市民忍耐多一些時間
陳肇始並說，現行社交距離措施在農曆年前放寬的機會不大。
本地自去年11月初爆發第四波疫情後，當局採取了更嚴格的防疫措施，以防止病毒擴散，包括禁止兩人以上在公眾場所聚集、餐館在晚上6時以後禁止內用，以及電影院和卡拉OK等營業場所暫停營業。
這些措施原定於6日屆滿。
教育局局長楊潤雄也在記者會上宣布，本地中小學、幼兒園和特殊學校將繼續停課，直到農曆新年假期；這些學校自去年12月初起停課。
停課期間，學校可以繼續在網上授課。
此外，相關官員公布，香港新增53例確診，其中43例為本土傳播。截至目前，共累計8964人染疫。
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