港人北上返鄉過節 深圳防疫壓力大增
在春節臨近及中國大陸經濟趨向復甦的情況下，近日有不少港人北上大陸，有人為了回鄉過年，有人是為了做生意，這種情況令深圳市民擔心當地防疫工作受到壓力。
綜合香港部分媒體今天的報導，最近4天，已約有一萬名港人經過深圳灣口岸進入深圳，再前往大陸其他省市。
由於防疫需要，目前連接港、深兩地的口岸大都關閉，深圳灣口岸成為其中一個開通管道，而進入深圳的港人要遵守嚴格的防疫規定，包括持有24小時內有效的病毒檢測陰性證明，以及接受14天隔離及7天社區管理。
此外，自明天起，港人前往深圳前，需要出示隔離期間入住酒店的預約確認單，並要事先預約，每天只有2000個名額，這等同收緊港人入境限制。
據報導，許多港人搶先在這項措施生效前前往大陸。
根據大公報的報導，由於近日前往深圳的港人數量激增，一些港人抵達深圳後，被分配到東莞的酒店接受隔離檢疫。
報導引述一名正在深圳酒店接受隔離的譚小姐說，她是於上月26日從香港進入深圳的，在深圳有住所，原先申請居家隔離，但抵達後才得知深圳當局已暫停居家隔離規定，只能到酒店隔離。
她說，嚴格的隔離措施令她必須重新調整計畫，也擔心政策又變，但對此也沒辦法，由於香港的疫情一直控制不住，而大陸方面在嚴控病毒傳入上「不是紙上談兵」，各部門嚴陣以待。
報導表示，對於突然有這麼多港人湧到深圳隔離檢疫，有深圳市民表示擔心，認為這會增加深圳的防疫壓力，希望香港的疫情早點受控。
另據星島日報的報導，隨著大陸經濟活動逐漸復甦，一些港商已等不及，早前已紛紛前往大陸處理公務。
報導引述中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，超過百名認識的港商，近月已先後到大陸處理公務，包括視察工廠、與合作夥伴簽租約等。
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