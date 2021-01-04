中國汽車零件包裝驗出病毒 專家：來自染疫員工
中國多地近日出現汽車零件包裝標本核酸檢測呈陽性事例。對此，專家說，主要是員工染疫後仍繼續工作所致，並非境外零件被汙染後帶入國內；而且由於汙染量較小，不會造成普通民眾感染。
綜合澎湃新聞等陸媒今天報導，中國多地2日起先後通報，部分汽車零組件外包裝標本核酸檢測呈陽性。
對此，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友解讀說，這次查出多地汽車零組件外包裝核酸陽性，主要原因是工作人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，仍繼續作業而導致，並非境外零件被汙染後帶入國內。
他並說，由於汙染量比較小，因此不會造成普通民眾感染。
報導表示，2日至今，包括內蒙古呼和浩特，河北滄州、山東煙台、山東臨沂、山西晉城等地陸續通報，在涉疫汽車零組件排查中檢測出2019冠狀病毒疾病病毒陽性反應。
據表示，相關接觸人員目前已全部實行隔離觀察，進行大範圍核酸檢測，相關涉疫產品全部封存，產品及環境已全部進行消毒。
內蒙呼和浩特的涉疫物品、接觸人員則已全部隔離管控，核酸檢測結果都呈陰性。
河北滄州的現存產品全部封存，相關接觸人員已全部隔離觀察。
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