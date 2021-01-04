變種病毒株擴散各國 希臘發現4起病例
英國日前發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株已經擴散到多個國家，希臘衛生部官員也指出，從英國入境希臘的4名旅客感染了變種病毒株。
一位不具名的衛生部官員向路透社表示：「這4人最近從英國來到希臘。他們正進行隔離。」這是希臘首次通報新變種病毒株的病例。
希臘當局從今天起加強防疫封鎖措施長達一週時間，包括美容院和書店，以及其他在耶誕節前獲准重新營業的商家都必須關閉。
截至目前為止，希臘累計通報超過14萬起確診病例，以及4957人染疫病亡。
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