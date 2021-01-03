快訊

民調：英國下次國會大選 強生恐選不上議員

高雄醫美貴婦控3千萬財物被「乾兒子」搬空 警拘提男到案

陸遼寧大連通報超級傳播者：1傳33

中央社 / 台北3日電

中國遼寧省大連市上月中旬爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）本土疫情，迄今未歇。大連官方今天通報疫調溯源初步結果，並指其中有一名超級傳播者，截至2日已傳染33人。

據微信公眾號「大連發布」，大連市政府新聞辦公室今天下午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報疫情調查初步結果。

大連市衛生健康委員會副主任趙連指出，大連上月15日通報新增4例本土無症狀感染者後，截至2日午夜，這波本土疫情已有78人染疫，其中確診48例，無症狀感染者30例。

她說，大連本輪疫情來源初步判定，5名碼頭工人搬運俄羅斯籍貨輪上的病毒陽性散裝貨品導致感染，進而傳播到金潤花園小區以及金座商廈。

趙連並稱，在金座商廈相關病例中，一名金姓病例在未發病時參與11人家庭聚會，造成其他10人全部感染。經過流行病學調查發現，金姓病例為金座商廈業主，發病時間為12月15日，為其家庭中發病最早的人員，故判定金姓病例為其家人的感染來源，且其感染來源為金座商廈。

她指出，截至2日午夜，金姓病例相關確診病例和無症狀感染者累計共33例，其中，確診病例21例，無症狀感染者12例。而且其5名關聯病例先後到大連醫科大學附屬第二醫院就診，又造成3人染疫。

官方說，截至目前，大連尚有3個確診病例仍在調查溯源中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

羽球／球王桃田賢斗染疫！日本國家隊取消泰國參賽

染疫暴瘦快10公斤 拓荒者小將餘悸猶存

北京遼寧外 中國本土疫情再添黑龍江河北

英國新增5萬7725人染疫 接連5日創新高

相關新聞

韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要經濟體國家

韓國先驅報報導，南韓過去3個月染疫人數上升167.3%，病例增加速度快過中南美洲等主要經濟體跟許多亞洲國家。

疫情未見起色 德國考慮延長封禁

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周末對RTL電視台表示：「鑑於德國感染數字依然居高不下，有必要延長限制措施。」他指出，德國的重症監護病房收...

俄計劃赴烏克蘭臨床試驗 混合施打英俄製疫苗

俄羅斯衛生當局表示，境內已有80多萬人接種新型冠狀病毒疫苗；俄國還準備在烏克蘭做臨床試驗，混合施打俄製「衛星-V」疫苗與...

泰國疫情升溫！智庫：今年經濟比去年糟 政局持續混亂

泰國國家發展管理研究所（NIDA）3日說，今年泰國經濟狀況將受疫情升溫影響進一步惡化。

全球施打疫苗 墨西哥醫師接種後入院治療

墨西哥當局今天表示，他們正在研究一名32歲女性醫師案例，她接種輝瑞疫苗後入院治療

新冠肺炎疫苗產能不足 歐盟準備好協助擴大生產

歐洲聯盟（EU）最高衛生官員凱瑞亞基德斯今天表示，歐盟已準備好協助藥廠擴大生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。