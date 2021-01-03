疫情未見起色 德國考慮延長封禁

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周末對RTL電視台表示：「鑑於德國感染數字依然居高不下，有必要延長限制措施。」他指出，德國的重症監護病房收治大量新冠患者，無論如何都必須降低感染數字並持續將感染率維持在低水平。「這比過早放松限制、幾周後又面臨嚴重問題好。」

巴伐利亞州長索德（Markus Söder）在接受周日版《圖片報》采訪時呼籲延長嚴格防疫限制三周。「封鎖必須延長到一月底。過早放松會使情況大幅退步。」

受到新冠疫情嚴重沖擊的其他聯邦州也在電話會議中要求延長封鎖，一些疫情較為緩和的州則傾向兩周後就再次評估。聯邦政府對謹慎的一方表示支持。

面臨決策關頭

德國總理默克爾將在來臨的周二（1月5日）與各州州長磋商是否延長封鎖，此前的電話會議便是為此做准備。對於幼兒園和小學是否繼續停課，各方的意見出現分歧。感染率高的聯邦州呼籲繼續關閉學校，個別聯邦州則希望以交錯上課或遠程教學方式讓高年級開課。

漢堡市長辰薛爾（Peter Tschentscher）在接受《星期日世界報》采訪時呼籲聯邦政府公開「是以什麼科學依據或數據為基礎，要求繼續全面關閉幼兒園和學校；以及在此情況下，如何維持基本服務和醫療服務。」巴伐利亞州長索德則認為：「在感染數字如此高的情況下讓教師和學生全面重返校園是不負責任的做法。」

據德新社消息，未來是否在全國範圍內強制高風險地區返國的旅客接受新冠篩檢，也是各方在電話會議中討論的話題。巴伐利亞目前已經實施強制性篩檢。

不完整的數據？

德國羅伯特·科赫研究所（RKI）周日上午公布的24小時內新增感染數字是10315例，病亡人數312人。截至目前為止，德國的新冠肺炎死亡總數為34272人。然而，數據分析目前存在困難度，因為聖誕節及跨年期間篩檢率降低，部分地方政府也可能尚未通報數據。RKI表示，近日內或將有後續更新數字。

截至周日早晨，全德的「7日內每10萬居民新增病例指數」為139.6。此前的峰值是12月22日的197.6。各州之間的感染指數也呈現極大差異：數值最高的薩克森州和圖林根分別為329.7和248.9；7日內感染率最低的則是石荷州的77.4。

張筠青/葉宣（德新社、路透社、天主教通訊社）

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