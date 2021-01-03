快訊

年輕媽媽廚房忙40分鐘 回頭發現滿月女兒趴睡窒息

中國擬加入CPTPP 日相菅義偉直言目前有困難

不只冷凍食品 中國汽車零件包裝核酸檢測呈陽性

中央社 / 台北3日電

不只冷凍食品，中國多地近日通報，在汽車零件外包裝驗出2019冠狀病毒（COVID-19新冠肺炎）。陸媒報導，這些零件均來自北京順義區的一家汽車零件公司，去年底該公司有多名員工確診。

綜合陸媒澎湃新聞、界面新聞、搜狐網報導，自去年12月31日起，中國多個城市的疫情防控指揮部接獲上級通知，指外包裝COVID-19病毒核酸檢測為陽性的汽車零組件流入該市，呼籲盡快檢測並做防控措施。

根據這些城市通報，外包裝受到汙染的汽車零組件，來自「外市」一間汽車零組件公司，這間公司曾有多名員工確診。雖然通報均未詳細說明該公司的背景與地點，不過經陸媒比對，這家公司應該是位在北京順義區。

報導提到，北京市疾病預防控制中心在去年12月26日時通報，順義區一間汽車零件公司有3名員工確診。

報導稱，截至今日下午，包含內蒙古呼和浩特市、河北省滄州市、山東省煙台市、臨沂市、山西省晉城市等5個城市通報，從該公司輸入的汽車零組件外包裝上，檢測出病毒陽性反應。

這5個城市均發布通報稱，已啟動緊急對應機制，全面展開排查、封存、檢測及人員管控等工作。同時封存現有產品並完成環境消毒殺菌。

另外，雲南省大理市、陝西省安康市、江蘇省連雲港市、內蒙古呼倫貝爾市等地，也陸續發布通告稱，已著手針對相關公司的貨品排查處置。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

冷凍食品包裝傳新冠？ WHO：目前沒有實例

防冷凍食品偷渡新冠病毒 食藥署抽驗9國230件均陰性

大陸國產雞腿商嘉吉外包裝染疫 麥當勞、肯德基恐遭殃

安徽一批本土雞腿外包裝 驗出新冠病毒

相關新聞

韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要經濟體國家

韓國先驅報報導，南韓過去3個月染疫人數上升167.3%，病例增加速度快過中南美洲等主要經濟體跟許多亞洲國家。

全球施打疫苗 墨西哥醫師接種後入院治療

墨西哥當局今天表示，他們正在研究一名32歲女性醫師案例，她接種輝瑞疫苗後入院治療

新冠肺炎疫苗產能不足 歐盟準備好協助擴大生產

歐洲聯盟（EU）最高衛生官員凱瑞亞基德斯今天表示，歐盟已準備好協助藥廠擴大生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武...

佛州、加州、科州陸續出現新冠變種…專家：恐遍及美國

至少三州出現患者沒有旅遊史的新冠肺炎變種毒株病例，顯示變種毒株可能已經遍及美國；專家對此並不意外，但強調要遏制新毒株擴散...

華盛頓大學模型預測：美1月恐有15萬人染疫死亡

截至2日晚間，全美新冠疫情死亡人數眼看就要破35萬大關，但根據華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)模組預測，1...

比領導先！張文宏打疫苗：疫情6、7月現拐點

1月1日，北京山東等地首批新冠病毒疫苗開始接種，預計2月中旬完成接種。昨呼籲「領導先打做示範」的感染科專家張文宏已在華山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。