不只冷凍食品 中國汽車零件包裝核酸檢測呈陽性

不只冷凍食品，中國多地近日通報，在汽車零件外包裝驗出2019冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）。陸媒報導，這些零件均來自北京順義區的一家汽車零件公司，去年底該公司有多名員工確診。

綜合陸媒澎湃新聞、界面新聞、搜狐網報導，自去年12月31日起，中國多個城市的疫情防控指揮部接獲上級通知，指外包裝COVID-19病毒核酸檢測為陽性的汽車零組件流入該市，呼籲盡快檢測並做防控措施。

根據這些城市通報，外包裝受到汙染的汽車零組件，來自「外市」一間汽車零組件公司，這間公司曾有多名員工確診。雖然通報均未詳細說明該公司的背景與地點，不過經陸媒比對，這家公司應該是位在北京順義區。

報導提到，北京市疾病預防控制中心在去年12月26日時通報，順義區一間汽車零件公司有3名員工確診。

報導稱，截至今日下午，包含內蒙古呼和浩特市、河北省滄州市、山東省煙台市、臨沂市、山西省晉城市等5個城市通報，從該公司輸入的汽車零組件外包裝上，檢測出病毒陽性反應。

這5個城市均發布通報稱，已啟動緊急對應機制，全面展開排查、封存、檢測及人員管控等工作。同時封存現有產品並完成環境消毒殺菌。

另外，雲南省大理市、陝西省安康市、江蘇省連雲港市、內蒙古呼倫貝爾市等地，也陸續發布通告稱，已著手針對相關公司的貨品排查處置。