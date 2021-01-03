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春節可否趴趴走 鍾南山：沒必要禁出行

中央社 / 台北3日電
2021年中國春運火車票開始發售。2021年春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天，全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，日均發送旅客1018萬人次。圖為乘客在北京火車站售票窗口排隊購票。 中國新聞社
2021年中國春運火車票開始發售。2021年春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天，全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，日均發送旅客1018萬人次。圖為乘客在北京火車站售票窗口排隊購票。 中國新聞社

農曆春節將屆，今年中國春運鐵路運輸量預計逾4億人次，與去年相當，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰影下，有人認為染疫風險高，但官民眼中的權威專家鍾南山認為沒必要禁出行。

中國國鐵集團稍早宣布，今年春運將於1月28日登場，3月8日結束，預計運送旅客4.07億人次。以此計算，每天平均運送1018萬人次旅客。

綜合星島日報等港媒報導，由於北京、遼寧等地近日持續出現零星的本土確診病例，許多人擔心今年春運規模與去年不相上下，可能不利防控疫情。

天津中醫藥大學校長張伯禮認為，疫情到今年一月底仍屬「高危時段」，建議有關部門提前安排春節返程休假時間，避免所有人都擠在高峰幾天回程，「可以不回家（過年）的暫時就先不要回」。

不過，中國工程院院士鍾南山日前接受官媒央視訪問時表示，中國國內雖仍存在疫情反覆、散發出現的情況，但已形成了非常有效、比較嚴密的防控，不太可能再出現去年初的大規模爆發。

鍾南山是中國官民眼中的權威防疫專家，去年底才在母校華南師範大學附屬中學為自己銅像揭幕，稍早時的去年9月並因抗疫有功的理由獲中共當局頒發「共和國勳章」。

他說，隨著中國大陸疫情受控，出行需求增加是必然的，沒必要禁止民眾出行，但不鼓勵去國外，也不要去中國官方列為中風險的地區。

他建議民眾出行要注意「戴口罩、勤洗手、保持距離」，「要是這樣的話，我覺得還是可以平安度過新年和春節」。

新冠肺炎 COVID-19

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