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廣東重驗確診者檢體 1留英學生證實染變種病毒

中央社 / 台北3日電
繼上海之後，廣東也傳出英國變種病毒確診個案，是一名從英國返回中國的留學生。圖為廣州街景。 中國新聞社
繼上海之後，廣東也傳出英國變種病毒確診個案，是一名從英國返回中國的留學生。圖為廣州街景。 中國新聞社

繼上海之後，廣東也傳出英國變種病毒確診個案，是一名從英國返回中國的留學生。據官方發布，這名個案是因重新進行基因測序分析後，檢體中檢出變異病毒株，由一般個案變成變種病毒個案。

廣東省疾病預防控制中心今天上午在官網發布，廣東出現首例感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒個案，是一名留英的18歲男學生。根據公開資訊，這是繼上海的23歲留英女學生後，中國再傳變種病毒個案。

據官方發布，這名男學生是去年12月4日從英國入境中國，入境時核酸檢測為陰性。12月18日，在隔離點採樣時，核酸檢測為陽性，在送往廣州市第八人民醫院隔離治療後，診斷為確診病例。

官方指出，近日傳出英國出現了病毒變異株「B.1.1.7」，因此再次檢視從去年9月起廣東省的境外移入確診、無症狀感染者的檢體，並重新進行基因組測序分析。12月27日發現這名男學生的檢體樣本中出現了B.1.1.7變異株，1月2日再次檢測後確認為B.1.1.7亞型變異株。

官方稱，B.1.1.7亞型變異株與B.1.1.7變異株基因序列高度相同。

官方指出，根據目前掌握的情況，B.1.1.7變異株的傳播力更強，但是病人症狀、重症率、致死率基本沒有變化，目前研發的疫苗以及大多數的診斷性檢測試劑仍然有效，民眾不必過度恐慌。

目前這名個案仍在醫院設置的隔離點進行出院後的醫學觀察，官方說明，將繼續加強對變異株的基因測序分析和監測、落實疫情防控工作、相關人員的健康監測和核酸檢測，確保該變異株不會造成後續傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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