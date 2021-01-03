北京遼寧外 中國本土疫情再添黑龍江河北
中國本土疫情近來在北京、遼寧等地出現，2日中國大陸新增確診病例24例，其中境外移入病例16例，本土病例8例，分別為黑龍江4例，遼寧2例，北京1例，河北1例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，2日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外移入病例16例，分別為上海6例，福建2例，廣東2例，陝西2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，遼寧1例。
本土病例8例，分別為黑龍江4例，遼寧2例，北京1例，河北1例，沒有新增疑似病例，也沒有死亡病例。
境外移入現有確診病例279例，現有疑似病例1例。累計確診病例4303例，累計治癒出院病例4024例。
截至1月2日24時，中國大陸現有確診病例395例，累計治癒出院病例8萬2088例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬7117例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者90萬7460人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4175人。
無症狀感染者2日新增8例，都是境外移入。當日轉為確診病例5例，當日解除醫學觀察14例。尚在醫學觀察的無症狀感染者269例，境外移入占225例。
此外，香港特別行政區累計確診8923例，其中出院7968例，死亡150例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言