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北京遼寧外 中國本土疫情再添黑龍江河北

中央社 / 台北3日電

中國本土疫情近來在北京、遼寧等地出現，2日中國大陸新增確診病例24例，其中境外移入病例16例，本土病例8例，分別為黑龍江4例，遼寧2例，北京1例，河北1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，2日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外移入病例16例，分別為上海6例，福建2例，廣東2例，陝西2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，遼寧1例。

本土病例8例，分別為黑龍江4例，遼寧2例，北京1例，河北1例，沒有新增疑似病例，也沒有死亡病例。

境外移入現有確診病例279例，現有疑似病例1例。累計確診病例4303例，累計治癒出院病例4024例。

截至1月2日24時，中國大陸現有確診病例395例，累計治癒出院病例8萬2088例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬7117例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者90萬7460人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4175人。

無症狀感染者2日新增8例，都是境外移入。當日轉為確診病例5例，當日解除醫學觀察14例。尚在醫學觀察的無症狀感染者269例，境外移入占225例。

此外，香港特別行政區累計確診8923例，其中出院7968例，死亡150例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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