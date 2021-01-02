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南韓拘留所淪新冠地獄！ 囚犯破窗遞紙牌求「救救我」

聯合新聞網 / 綜合報導
在南韓首爾的東部拘留所，發生了大規模的團體感染。 圖／東亞日報
在南韓首爾的東部拘留所，發生了大規模的團體感染。 圖／東亞日報

日前，南韓的東部拘留所傳出大規模的新冠肺炎集體感染事件，截至今（2）日，確診已高達982人，其中包括包括942名囚犯和40名僱員。更有囚犯違反規定於上月29日時透過囚房鐵窗的隙縫，向外揮舞著寫著「救救我！」的求救白紙，引起大眾關注。

據韓國媒體《東亞日報》、《朝鮮日報》報導，在首東部看守所實施第1次新冠肺炎全數篩檢出確診者後，所內的囚犯是看到電視報導後才得知，隨後並陷入集體恐慌中。

且據從東部拘留所離開的金姓囚犯爆料指出，每個囚房裡皆入住了8名確診者，才導致有囚犯受不了舉起紙牌向外求救。這名金姓囚犯更說明，直至所內確診數高達185人時，才從新聞報導中得知所內爆出集體感染的事情，隨後便傳出大批院內員工及囚犯如滾雪球般接連確診。

對此，金姓囚犯也說明當時南韓法務部與所方仍對此默不吭聲，只強制囚犯們購買每張361韓元（約新台幣10元）、共7張的口罩。對於此項爆料，南韓法務部則對此說明，將針對違規毀損獄內鐵窗構造、向外界傳遞不實謠言與訊息的囚犯進行調查動作，處以相關罰則。

同時，法務部也透過相關人士表示，由於在監獄囚房的構造上，若能做出向窗外舉牌等動作，則須先拔下及破壞鐵窗上的防蟲網才能將手伸出窗外。而目前根據所內規定，若破化所內設施，則需施以處罰。

新冠肺炎 COVID-19

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