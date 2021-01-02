中國增22例確診 北京遼寧有8宗本土病例
中國1日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中8例本土病例，依舊出現在北京和遼寧。
中國國家衛生健康委員會網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團1日新增22例COVID-19的確診病例，其中境外移入14例，分別是上海的4例、天津3例、廣東3例、遼寧1例、福建1例、山東1例和陝西1例。
1日新增8例本土病例，是遼寧通報的7例，和上海的1例。當天沒有新增死亡病例，而上海新增1例境外移入疑似病例。
遼寧省衛健委通報，當地新增的7例本土確診，有3例在瀋陽，4例在大連。大連另增一例境外移入的無症狀感染者。
中國官媒央視新聞報導，北京新增的1例本土病例，也是居於爆發疫情的順義區。
國家衛健委統計，截至1日，中國現有383例確診，累計治癒出院8萬2076人，累計死亡4634例，累計報告確診8萬7093例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者90萬6634人，還在醫學觀察的密切接觸者1萬4311人。
在無症狀感染者方面，中國1日新增21例，當天轉確診2例，當天解除醫學觀察18例，還在醫學觀察的無症狀感染者有280人。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有8888例，其中7912人已出院，149人死亡。而澳門特別行政區則有46人例，都已出院。
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