美國確診病例逼近2,000萬

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

時序進入2021年後，全球新冠肺炎疫情仍無緩和跡象，全球每日病故人數在本周攀抵新高，美國確診病例逼近2,000萬人，幾乎比疫情第二嚴重的印度多一倍，2020年12月成為美國新冠疫情最慘重的月份，新增確診、病故和住院人數都創新高。

南韓新增確診人數1日達到1,029人，再度超過1,000人，整體確診病例數超過3.1萬人。日本也再增添確診病例數也783人，NHK報導，東京都正考慮促請中央政府再度宣布緊急事態宣言。

俄羅斯過去24小時新增確診病例數也超過2.7萬人，總病例數達到318.6萬人。印度單日新曾超過2萬名確診病例，導致總病例數增至1,029萬人。根據彭博資訊，全球確診病例數已超過8,340萬人、逾180萬人病故。

在美國，根據約翰霍普金斯大學統計，截至2020年12月31日，至少1,994.4萬人確診、34.5萬病歿，全美住院人數也超過12.5萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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