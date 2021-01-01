香港聯合醫院群聚再增一人 累計21例

香港今天新增42例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，包括6例境外移入及36例本土病例，當中13例感染源頭不明。香港聯合醫院再新增一名病人服務助理確診，院內群聚感染累計21例。

據香港電台，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，聯合醫院新增個案為安寧照護病房一名病人服務助理，在檢疫期間確診。聯合醫院群聚感染至今有12名病人及9名員工確診；佛教醫院有一名病人確診。

據報導，香港今天新增確診數是近一個半月以來新低；新增一採陽性的初步確診個案也回落至30多例。截至目前，香港累計確診達8889例。

對於確診數字回落，張竹君表示，數字向下是好事，但她憂心病毒潛伏期有時會較長，經過這幾天長假，不知是否能維持。