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台灣輸出病毒上海現蹤 指揮中心：正在等陸方資料
上海市衛生健康委員會宣布，30日報告6例境外移入確診病例，其中1例來自台灣，為台灣民眾。這應是台灣輸出至中國大陸的第5例新冠肺炎確診病例，「台灣輸出病例」上海現蹤，指揮中心發言人莊人祥表示，已詢問陸方，對方答覆儘速確認，提供相關資料，目前無進一步消息。
我事隔多日又傳出「輸出病例」，今正逢跨年日，目前多縣市已宣布跨年活動改線上，但台北市決定照常舉行，莊人祥表示，12月22日已提出跨年晚會五大防疫措施，是否舉辦就看各縣市能不能做到，如消毒頻率、實名制、不得販售食品、確保戴口罩，禁飲食，及民眾攜帶手機。
莊人祥說，各地是否要舉辦跨年活動，都由縣市政府自己決定。昨天及今天接連公布英國變種病毒株個案，但莊說，個案都未走入社區，對社區風險低，但邊境從明天起將限縮外國人來台，同時調整居家檢疫管理強度，希望透過邊境防疫保護社區。
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