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我第2例英國變種病毒入侵！ 20歲留學生英國返台確診

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英國變種病毒「疫苗逃脫」更易傳人？醫：恐已邁出第一步

聯合新聞網 / 綜合報導
我國驗出首例英國變種病毒，指揮中心緊急宣布元旦零時起（當地搭機時間），限縮非本國籍人士入境及檢疫規定。圖為旅客入境桃園機場。 本報系資料照／記者鄭超文攝影
我國驗出首例英國變種病毒，指揮中心緊急宣布元旦零時起（當地搭機時間），限縮非本國籍人士入境及檢疫規定。圖為旅客入境桃園機場。 本報系資料照／記者鄭超文攝影

英國變種新冠病毒確診來勢洶洶，台灣疫情指揮中心昨天(30日)也證實，27日自英國搭機返台班機上發燒的少年，確定感染新冠肺炎的英國變種病毒株，成為入境台灣的英國變種病毒首例，民眾也因此恐慌，但重症醫學專家黃軒則說，變異的新病毒株不一定都很危險，但可能會具備「疫苗逃脫」功能的變異體，不能失去戒心。

據「黃軒醫師部落格」文章內容，他提及「疫苗逃脫（vaccine escape）」專有名詞，是指病毒持續變異到能避開疫苗的全部作用，並繼續傳染人，而近來英國的變種新冠病毒B.1.1.7，黃軒則說，B.1.1.7出現了17處變異，有8個突變點發生在棘蛋白上，導致更容易入侵人體細胞，但也不用恐慌，現階段缺乏明確證據能表明B.1.1.7能增加患者演變成重症的機率。

而大家關心現今疫苗能否有效，黃軒指出，新冠病毒棘蛋白由1273個胺基酸所組成，B.1.1.7只有8處變異，其他地方仍有99.4％相同，因此現下的疫苗所誘發的免疫反應，還是能夠有效的對抗變種病毒。黃軒也表示，如果發生無效的情形，幾款主流疫苗屬於mRNA，科學家可以快速地修改疫苗序列，對抗變異病毒，民眾對於變異病毒不用過度恐慌，但是B.1.1.7病毒可能會產生「疫苗逃脫」的變疫體，新病毒株「似乎已邁出了第一步」，因此大家也不能失去戒心。

中央流行疫情指揮中心昨天(30日)宣布，從110年元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。1月15日起台灣民眾入境登機前要附檢疫居所證明，要以集中檢疫和防疫旅宿為原則，居家檢疫者需1人1戶且簽切結。

新冠肺炎 COVID-19

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