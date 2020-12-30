北京市順義區疫情 官方：感染源來自印尼

北京市順義區接連出現14例本土感染病例，引起中國中央警覺。根據北京市疫調，這波疫情的根源是一名印尼入境的境外移入無症狀感染者，導致順義區金馬工業園區出現聚集性疫情。

北京市政府下午舉行新冠肺炎疫情防控工作第196場記者會，北京市疾控中心副主任龐星火在會中作上述表示。他指出，連同這名印尼無症狀感染者及一名本土無症狀感染者，順義區目前共存在16名感染者。

龐星火表示，經過調查，這名來自印尼的男性無症狀感染者，先前長期在印尼生活，11月26日就已從福建入境；而搭乘班機入境時，與一名同為印尼移入的確診病例坐在同一排座位。

入境後，這名印尼人士先在福建隔離14天，經核酸檢測為陰性後，於12月10日抵達北京，並在順義區居住；26日經核酸檢測為陰性，但血清IgM抗體為陽性；27日在居住地及工作地點環境中，經核酸檢測為陽性，隨後入院觀察；28日確診為無症狀感染者。

龐星火表示，這名印尼人士抵達北京後，將病毒傳染給共同合租房屋的29歲女性租戶，又在購物期間傳播給順義「華聯商超」的31歲女性員工。而這名華聯女性員工，此後成為這波疫情的「關鍵病例」，分別傳染給客人及丈夫。其中，這名客人成為這波疫情的第1例確診病例，之後在金馬工業園區造成局部聚集性疫情。

龐星火表示，順義區這波疫情，與中國先前發現的境外移入病例及國內本土病例的病毒，不存在基因關聯性，並非中國國內近幾個月本土疫情的持續傳播，也不是英國或南非的新型變異毒株。

此外，北京市29日新增一名年僅4歲的本土感染病例引發關注。官方指其父親13日曾前往先前爆發疫情的朝陽區漢庭酒店大山子店樓下的慶豐包子鋪。