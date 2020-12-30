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香港再添54確診 官員：很多病例參加耶誕聚會

中央社 / 台北30日電
香港30日再添2019冠狀病毒疾病確診病例54例，官員指出，近日很多病例與耶誕聚會有關。圖為24日平安夜，香港尖沙咀入夜後人流暢旺。圖／中通社提供
香港30日再添2019冠狀病毒疾病確診病例54例，官員指出，近日很多病例與耶誕聚會有關。圖為24日平安夜，香港尖沙咀入夜後人流暢旺。圖／中通社提供

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例54例，其中有13例傳播源頭不明。官員指出，近日很多病例與耶誕聚會有關，如果元旦假期情況相同，不排除疫情數據反彈。

綜合香港01、香港電台報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診病例54例，其中本土占47例，且有13例源頭不明。另外，今天又新增50多例初步確診（一採陽性）。

香港11月爆發第四波疫情迄今，仍沒有明顯回落跡象。港府今天再公告44座大廈必須接受強制檢測，要求17日至30日期間曾這44座大廈超過兩小時的人，須於2021年1月4日或之前接受檢測。

張竹君表示，這兩天的病例中有很多與耶誕期間聚會有關，可能市民不外出就改為在家中聚會，其中還有病例涉及20人的聚會。

她說，假如元旦與週末假期情況相同，有機會有超級傳播者在某些地方傳播病毒，（疫情）數據可能會反彈。

據官方通報，香港迄今累計確診8779例，今天再有3名病患離世，累計已有146人染疫死亡。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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