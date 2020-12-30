中國發布假期防疫通知：疫情多點散發將成常態

針對近來不斷出現新冠肺炎本土病例，中國國家衛健委官員今天說，在全球疫情未能有效控制且加速蔓延下，中國本土疫情呈多點散發甚至局部出現聚集性疫情，將成為常態。

為此，中國國家衛生健康委員會今天發布「關於做好2021年元旦和春節期間新冠肺炎疫情防控工作的通知」，內容包括提倡家庭私人聚會聚餐等控制在10人以下、引導務工人員等在條件允許情況下留在務工地過年、嚴控節日祈福、廟會燈會等群眾性活動及人員流動。

綜合陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制30日下午召開記者會，公布元旦及春節假期的防疫措施，提及上述訊息。

中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，在全球疫情沒有得到有效控制，且呈現加速蔓延的大背景條件下，中國本土疫情呈散發、多點散發甚至局部出現聚集性疫情，「這將成為常態」。

賀青華說，中國國家衛健委正密切關注各地疫情發展，已派專家組指導疫情發生的重點省區進行疫情防控，同時也已派遣國家督導組赴部分省區，督促當地確實做好2021年元旦、春節期間的防疫工作，嚴防散發病例傳播擴散及出現聚集性疫情。

中國國家衛健委發布的元旦和春節期間防疫通知，還要求各地政府加大宣傳力度，鼓勵企事業單位靈活安排休假、引導職工群眾在春節期間儘量在工作地休假。

根據通知，將對感染高風險人員、維持城市運轉的關鍵崗位等人員實施疫苗接種；錯峰安排春季學期開學返校，引導務工人員錯峰返鄉返崗；嚴審監管文藝演出、體育比賽、展覽展銷等活動，暫不審批馬拉松等人員密集型活動；景區接待遊客量，劇院、娛樂場所等公共場所繼續執行接納上限不超過核定容量的75%。

中國交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，目前正制定「2021年春運期間交通運輸疫情防控方案」，將對交通運輸領域重要環節和重點人群防控措施和應急處置全面部署，並專門制定2021年春運期間分區分級防控指南，全面提高道路客運、城市公共汽電車、城市軌道交通、出租汽車、水路客運、網路租賃自行車、汽車租賃等7個領域的防控標準。

至於運輸大宗的鐵路，中國國鐵集團客運部副主任朱文忠表示，列車將預留發燒旅客隔離席位，發現體溫達37.3度的旅客及時隔離觀察，並移交地方政府防控部門清查。各車站將增設自動設備及綠色通道，避免進出站人員聚集；部分車站並根據實際情況實施限時候車，避免候車室內旅客高度聚集。