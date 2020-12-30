土耳其採購中國疫苗 首批300萬劑送達安卡拉

美國財金新聞CNBC報導，科羅拉多州出現英國發現的新冠病毒變種的確診病例，這是首起出現在美國的變種病毒確診病例。科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）透過聲明表示，確診者為一名20多歲男性，沒有旅行紀錄，目前在艾伯特郡（Elbert County）隔離治療；目前無人曾與這位確診者有密切接觸。

2020-12-30 12:52