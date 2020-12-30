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土耳其採購中國疫苗 首批300萬劑送達安卡拉

中央社 / 安卡拉30日專電
土耳其首都安卡拉計畫展開大規模疫苗接種工作，以達成群體免疫。 美聯社
土耳其首都安卡拉計畫展開大規模疫苗接種工作，以達成群體免疫。 美聯社

土耳其向中國科興控股生物技術公司採購的首批300萬劑疫苗於今天清晨運抵首都安卡拉。衛生部長克扎宣布開始對疫苗進行14天測試。

土耳其向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑疫苗。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，其中首批300萬劑分裝在17個航空貨櫃中，當地時間今天清晨5時44分由負責運送的波音777班機送達安卡拉埃森博阿機場（Esenboga Airport）。

克扎（Fahrettin Koca）在推特帳號中發文稱，將開始對疫苗進行14天測試。

他說：「只要測試一完成，公共衛生總局（General Directorate of Public Health）就會協調進行接種計畫，我們將會一起成功。」

克扎之前表示，土耳其採購的北京科興疫苗於12月和明年1月間將會出貨2000萬劑。

土耳其另外還採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗。BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）26日指出，計劃於2021年3月底前提供450萬劑，2021年底前提供3000萬劑疫苗給土耳其。

衛生部29日公布疫情通報顯示，過去24小時新增1萬5805例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、253例死亡；累計217萬8580例、2萬388人病故。

安卡拉當局計畫展開大規模疫苗接種工作，以達成群體免疫，但是現階段不強制民眾施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 土耳其

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