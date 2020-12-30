新冠疫苗接種民調 英美上升、日俄法低

世界經濟論壇於12月中對15國進行新冠疫苗接種民調，英、美民眾接種新冠疫苗的意願上升，日本、俄羅斯和法國則敬陪末座，最低只有4成民眾願意接種疫苗。拒絕接種疫苗的人多數擔心疫苗的副作用，懷疑疫苗的有效性，或認為相比之下染疫的風險不高。日本則因為歷史因素，普遍對疫苗的信心不足。

英美接種意願上升

根據《安納多魯社》報導，世界經濟論壇和市場研究公司Ipsos於12月17到20日對15國13500名成人進行調查，詢問他們是否願意接種疫苗，以及不願意的原因。

研究發現，英、美兩個疫情重災區對新冠疫苗的支持度上升，其中美國從10月以來，民調顯著上升了9個百分點，有強烈意願接種疫苗的人達到38％，英國強烈同意的人也上升了5%，達到46％。世界經濟論壇說，這是8月以來，第一次有國家出現整體疫苗接種意向上升5%甚至更高的情況。

意願下降的國家也多

在接受調查的15個國家中，接種意圖下降了5%或更多的國家有6個，包括南非，法國，日本和韓國。根據《世界經濟論壇》的報告，中國有八成受訪者願意施打疫苗，接種意願最高，其他超過75%的國家有巴西、英國、墨西哥、澳洲和南韓。排名靠後的國家包括日本、南非、俄羅斯和法國，意願最低的法國只有四成民眾願意接種。

多數人拒打疫苗的主因是擔心副作用，日、韓有近八成的反對者屬於這類；第二大因素則是懷疑疫苗的有效性，多達45％的俄羅斯反對者有此疑慮。第三大因素則是認為新冠病毒的風險不足懼，中國和英國都有超過1/4以上的反對者如此認為。

日本對疫苗缺乏信心

根據《雪梨晨鋒報》，一直以來，日本就是世界上各類疫苗接種率最低的國家之一，只有低於三成的人堅決認為疫苗是安全、重要且有效的。這是根據醫學期刊《柳葉刀》的研究。

東京大學公共衛生研究員坂本遙表示，「日本對疫苗非常謹慎，因為過去曾出現過潛在的副作用問題。」「政府曾經涉入相關訴訟，使他們對疫苗政策更加謹慎。」

日本對疫苗的不安來自1990年代的研究，當時傳出麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（MMR）是造成90年代初無菌性腦膜炎的發病率上升的原因。雖然並無明確事證，但消息導致日本當時停用MMR疫苗，直到如今也不建議施打。

北里生命科學研究院的教授中山哲雄說，1992年法院裁決政府要對疫苗產生的不良反應負責，2年後，政府修訂了疫苗接種法，取消了強制接種，意味著接種疫苗的人要自行承擔風險。

【更多精采內容，詳見 】