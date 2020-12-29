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香港再添53確診 官員：隱形傳播鏈依然存在

中央社 / 台北29日電

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例53例，其中有14例傳播源頭不明。官員指出，過去2週，源頭不明約占35%，顯示隱形傳播鏈仍然存在。

綜合香港01等港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診病例53例，其中本土占50例，且有14例源頭不明。另外，今天再新增40多例初步確診（一採陽性）。

食物及衛生局副局長徐德義指出，過去2週，源頭不明個案約佔35%，顯示隱形傳播鏈仍然存在。

此外，繼聯合醫院2D病房爆發群聚感染後，香港今天又有第一線醫護人員染疫，恐再引發群聚疫情。

醫院管理局總行政經理何婉霞指出，佛教醫院有一名護士初步確診，早前曾做護理工作時，曾經照顧確診病患，協助深喉唾液樣本，有戴手套、口罩，沒有帶面罩。

她並指出，這名護士曾與5名同事吃過飯，涉及啟德兒童醫院、東區醫院，仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已達8724例，今天再有2名患者不治，累計已有143人染疫死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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