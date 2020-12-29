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新冠疫苗中東開打 疫苗含豬明膠惹議

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
中東國家紛紛開始為民眾施打新冠疫苗，沙烏地阿拉伯王儲賓•撒勒曼還在鏡頭前公開接種，提高民眾的信心。（Photo by 推特影片截圖 ／ spagov）
中東國家紛紛開始為民眾施打新冠疫苗，沙烏地阿拉伯王儲賓•撒勒曼還在鏡頭前公開接種，提高民眾的信心。（Photo by 推特影片截圖 ／ spagov）

包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）、巴林等中東國家都已經開始為民眾施打新冠疫苗，盼及早解封。沙烏地阿拉伯王儲賓•撒勒曼還在鏡頭前公開接種，提高民眾的信心。一些穆斯林本憂慮疫苗內的豬明膠成分違反教規，阿聯酋的伊斯蘭組織已經判定合乎教規。

政治領袖公開接種

根據《中東眼》報導，沙國王儲藉公開接種疫苗，鼓勵民眾踴躍登記，接種疫苗。11月時，沙國衛生部表示，希望取得足夠的疫苗，讓全國7成人口在2021年底前接種疫苗。沙國至今出現了36萬多個確診病例，6000多人死亡。

根據《阿拉伯新聞》，巴林25日開始為民眾免費施打新冠疫苗，年滿18歲就可以接種。根據之前的新聞，巴林使用的是中國「國藥集團」研發的疫苗，70歲的巴林國王哈瑪德也在鏡頭前公開接種疫苗。

含豬明膠OK的啦

根據伊斯蘭教規，穆斯林不可以食用豬肉和豬肉製品。但《中東觀察》報導，阿聯酋伊斯蘭最高宗教權力機關頒布規定，許可穆斯林接種新冠疫苗，即使疫苗中使用了豬的明膠。

疫苗中的豬明膠常被作為穩定劑，可以使疫苗在儲存和運送時仍然有效。頒布這項裁決的議會主席賓•巴亞說，豬明膠在疫苗中存在是為了醫療目的，不是食用。而保護人體是更高的需求。

根據《印度斯坦時報》報導，杜拜也於23日開始為民眾免費施打新冠疫苗，杜拜使用的是輝瑞與BioNTech合作的疫苗。

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