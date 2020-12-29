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日本首次驚現「南非變異」新冠病毒 已累計7例異種病例

聯合新聞網 / 綜合報導
南非變異型新冠病毒「501.V2病毒株」，在日本驚現首例，另有6名男女也感染了英國變種病毒，日本境內已累積有7例的新冠病毒異種病例。圖為東京街頭人人戴口罩上街情景。美聯社
南非變異型新冠病毒「501.V2病毒株」，在日本驚現首例，另有6名男女也感染了英國變種病毒，日本境內已累積有7例的新冠病毒異種病例。圖為東京街頭人人戴口罩上街情景。美聯社

日本厚生勞動省昨(28)日宣布，日本一名30多歲的婦女返日本後確診感染南非變異型新冠病毒「501.V2病毒株」，為日本首度發現該變種病毒的病例。此外，還有6名男女也感染了「B.1.1.7病毒株」英國變種病毒，日本境內已累積有7例的新冠病毒異種病例。

根據日媒《共同社》報導，日本厚勞省表示，該名確診感染到南非變種病毒的女性於19日從南非經卡達首都多哈抵達成田機場，據稱當時未有任何症狀，目前已在隔離中。經日本國家傳染病研究所詳細檢查的結果顯示，該名女子感染的變種病毒與該國流行的變種相似，該變種病毒與原本的新冠肺炎病毒相比，更具傳染性。

日媒稱，除該名30多歲的婦女之外，尚有6名年齡分布在10至40多歲的男女，也感染到英國變種病毒。其中1名40多歲男性出現發燒、喉嚨痛症狀，其餘5人則未出現症狀。6人均曾在英國停留，至12月1日至24日分別抵達羽田機場。

日本目前為慎防變種病毒的擴散，已拒絕包括英國及南非在內、來自世界各地的新入境申請，至於要從英國或南非返國的日本人，必須提供檢疫證明，且入境日本後須先在住宿設施內等待3天，於第4天後再次接受檢查；即便檢疫結果為陰性，仍須居家隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19

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