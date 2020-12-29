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「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

聯合新聞網 / 綜合報導
著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎病逝。（搜狐新聞網）
著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎病逝。（搜狐新聞網）

旅居英國的華裔著名鋼琴家傅聰在英國確診感染新冠肺炎，28日不敵病魔逝世，享年86歲。

傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧日前在其朋友圈寫道：「傅先生已經住院兩周……希望他能挺過來」。上海音樂學院教授、鋼琴家李民鐸指出，傅聰在倫敦染疫已住院，情況不太好，醫生們一直在給他用氧氣，用各種辦法盡力的幫助他。傅聰的夫人卓一龍不久前也住了院，幸運的是好轉較快，已出院，她正盡一切努力照顧、幫助傅聰。傅聰染疫的消息傳出不久，就傳來他病逝噩耗。

現年86歲的傅聰有「鋼琴詩人」的美譽，曾獲第五屆蕭邦國際鋼琴比賽第三名和「瑪祖卡」最優獎。

傅聰於1934年3月10日上海的花園新村出生，他的父親是翻譯家傅雷。傅聰三、四歲的時候，已經表現出過人的音樂天份。他七歲半開始學習鋼琴，拜義大利指揮家、鋼琴家梅百器為師。梅百器是李斯特的再傳弟子。傅聰在其門下受教三年。傅聰於1951年再拜蘇籍鋼琴家勃隆斯丹夫人（Ada Bronstein）為師。

蕭邦國際鋼琴比賽結束後，傅聰留在波蘭學習鋼琴，直到1958年底提前畢業。這期間，傅聰曾於1956年的8至10月返回中國休假，在北京舉行了個人獨奏會，在上海與上海交響樂團合作，舉行了莫札特協奏曲音樂會。1958年12月傅聰離開波蘭，沒有按計畫回到中國大陸，而是移居英國倫敦。

新冠肺炎 COVID-19

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