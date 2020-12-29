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防變種病毒 各國管制邊境

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

英國出現新冠肺炎的變種病毒株後，已開始擴散蔓延，不僅歐洲多國均已發現感染病例，亞洲、北美、中東、澳洲及非洲也難倖免，全球五大洲全都淪陷。為了因應這種感染力可能更強的變種病毒，各國紛紛祭出相關措施，包括擴大接種作業、延長班機入境禁令等。

加拿大26日發現兩例與英國變種病毒相關的病例，但患者未曾前往英國，衛生官員推測可能是在社群內感染；安大略省在病例傳出當天已啟動封鎖措施，當局表示，新病例「進一步強化民眾盡可能待家裡的必要性」。挪威則出現兩名變種病毒感染病例，感染者曾在12月前往英國；挪威本月稍早已對英國實施旅行禁令。

南韓官員28日表示，已出現與英國變異病毒有關的確診案例，將加速執行公共接種計畫，並決定把禁止英國航班旅客入境的期限，由原定的12月31日延長一周；此外，南韓也將要求來自英國和南非的人士，在出境前接受檢測。

印尼政府為了遏制變種病毒擴散，已決定暫時禁止所有外籍旅客入境；印尼外交部長印尼外交部長勒特諾宣布，將自2021年1月1日起禁止所有外國旅客入境，為期兩周，僅部長級以上的官員例外。

沙烏地阿拉伯28日宣布，基於對變種病毒的疑慮，將把航空、陸路和海路的入境禁令延長一周；沙國在21日關閉邊境，暫時禁止國際商務航班入境。

新冠肺炎 COVID-19 外交部 英國 挪威 南韓

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