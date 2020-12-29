疫情升溫 北京、上海取消跨年活動

大陸連日出現多例新冠肺炎本土確診病例，疫情有升溫之勢，其中北京順義區已實施一級防控措施。此外，為避免人員聚集和流動，北京及上海等多地跨年活動和春節廟會取消或延期，北京清華大學則嚴控人員進出，學生出校需經審批。

據香港文匯網報導，自十二月廿三日以來，北京順義區新增七例確診病例和二例無症狀感染者。北京市順義區常務副區長支現偉昨表示，順義各鎮街道實施一級防控措施，社區（村）卡口嚴格查證、驗碼、測溫、登記，嚴防社區傳播風險。

受到疫情升高影響，北京嚴格控制聚集性活動，元旦和春節「兩節」期間，原則上不舉辦各類廟會、大型群眾文化活動。

大學方面也加強防控力度。其他地方的跨年活動，如上海龍華古寺、江蘇南京雞鳴寺，廣州塔、湖南橘子洲煙火等活動也都取消。