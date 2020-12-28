日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，日本也於25日傳出首例變異病毒確診案例，加上持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，2021年1月底前除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。但卻遭旅日台人爆料，日本的醫療體系早就崩壞，讓他直呼「日本完蛋了！」

旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」於27日在自己的粉絲專頁發文，說明日本政府這項鎖國政策的邏輯很怪，因政策表面上看來是為了保護日本人，但其實前幾天才有英國歸國的日本機師，因「機師不用檢驗」，就把新型變種病毒傳染給了家人，隨後日本的感染人數竟然跟雲霄飛車一樣飆漲至5人，而且5人還是醫院受理的數字，不曉得沒排到隊、不給檢驗的到底多少人。

奕寬也指出，日本基本上是採「自主隔離」，沒人知道隔離中的人究竟有沒有遵守規定。他也說明，前幾天還有在日本醫院做看護的台灣網友表示「日本的醫療體系已崩壞」，因不但院內患者暴增無法接受新的感染者，更因醫療資源不夠只能被迫穿著半套式防護衣工作，最後使日本許多醫院裡外人員都被傳染，導致近期出現前所未有的「醫療辭職潮」。

但儘管在疫情日漸加溫，確診數不斷攀升的情況下，東京街上仍十分熱鬧，許多人成群結隊地在聚會聊天。奕寬表示，不應該過的聖誕節還是過了，半夜還有人成群結隊，到處喝酒聊天，「喝醉的大聲吼叫、沒醉的大叫對方小聲一點，反正都醉了直接對他打個噴嚏，反正那麼開心對方只會回『キモイ（噁心耶）』！」

「超英趕美也不是夢。」奕寬直言道，因歐美現在以每天破萬的確診數狂飆，或許和日本沒得比，但如果把人口基數做均化調整，他只能沉重的說「日本完蛋了」。奕寬提醒，目前日本醫療早已崩壞，因各家新聞發布的數字都只是「醫院願意受理並呈報的數字」，其中不包括在家等機會送醫的人，或是等不到醫院通知，直接拿便當前往異世界的人。