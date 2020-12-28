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日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為今年5月一名醫務人員在日本川崎市聖瑪麗安娜醫科大學醫院的重症監護病房裡工作。 圖／路透社
圖為今年5月一名醫務人員在日本川崎市聖瑪麗安娜醫科大學醫院的重症監護病房裡工作。 圖／路透社

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，日本也於25日傳出首例變異病毒確診案例，加上持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，2021年1月底前除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。但卻遭旅日台人爆料，日本的醫療體系早就崩壞，讓他直呼「日本完蛋了！

旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」於27日在自己的粉絲專頁發文，說明日本政府這項鎖國政策的邏輯很怪，因政策表面上看來是為了保護日本人，但其實前幾天才有英國歸國的日本機師，因「機師不用檢驗」，就把新型變種病毒傳染給了家人，隨後日本的感染人數竟然跟雲霄飛車一樣飆漲至5人，而且5人還是醫院受理的數字，不曉得沒排到隊、不給檢驗的到底多少人。

奕寬也指出，日本基本上是採「自主隔離」，沒人知道隔離中的人究竟有沒有遵守規定。他也說明，前幾天還有在日本醫院做看護的台灣網友表示「日本的醫療體系已崩壞」，因不但院內患者暴增無法接受新的感染者，更因醫療資源不夠只能被迫穿著半套式防護衣工作，最後使日本許多醫院裡外人員都被傳染，導致近期出現前所未有的「醫療辭職潮」。

但儘管在疫情日漸加溫，確診數不斷攀升的情況下，東京街上仍十分熱鬧，許多人成群結隊地在聚會聊天。奕寬表示，不應該過的聖誕節還是過了，半夜還有人成群結隊，到處喝酒聊天，「喝醉的大聲吼叫、沒醉的大叫對方小聲一點，反正都醉了直接對他打個噴嚏，反正那麼開心對方只會回『キモイ（噁心耶）』！」

「超英趕美也不是夢。」奕寬直言道，因歐美現在以每天破萬的確診數狂飆，或許和日本沒得比，但如果把人口基數做均化調整，他只能沉重的說「日本完蛋了」。奕寬提醒，目前日本醫療早已崩壞，因各家新聞發布的數字都只是「醫院願意受理並呈報的數字」，其中不包括在家等機會送醫的人，或是等不到醫院通知，直接拿便當前往異世界的人。

新冠肺炎 COVID-19

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