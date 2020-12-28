香港新增61確診 聯合醫院疫情再添7例

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例61例，其中，爆發群聚感染的聯合醫院再添6例確診。另外還有一名來自越南的非法入境人士，在被羈留後確診。

綜合星島日報、商業電台等港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診61例，其中本土就占60例，還有19例傳播源頭不明。另外還有40多例初步確診（一採陽性）。

據報導，聯合醫院2D病房近日爆發群聚感染後，今天再添6例確診。醫院管理局今天表示，聯合醫院會停收確診患者，暫時不會將已住院病人分流至其他醫院。

此外，一名12月14日起被羈留在入境處馬頭角羈留中心等候遣返的越南籍非法入境人士，26日進行第二次病毒測試後，於昨天下午確診，已被立刻送往醫院接受治療。6名與確診者同處一個羈留室的被羈留人士被列為密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

據報導，香港今天再有2人染疫死亡，其中一名女子是聯合醫院收治安寧與內科患者的2D病房末期病患，成為聯合醫院群聚感染的首名死者。香港累計已有139名COVID-19患者去世。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已有8671例。