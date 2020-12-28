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聖誕老人散播病毒 比利時護老院爆群聚感染
一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的「聖誕老人」探訪比利時一間護老院後，這間院舍爆發大規模的群聚感染。該國媒體12月25日指，群組迄今已有121名院友和36名職員確診，18人死亡。
比利時媒體弗拉芒廣播電視台（VRT）25日報道，安特衛普省（Antwerp）莫爾市（Mol）的Hemelrijk護老院在聖尼古拉節（Saint Nicholas Day）當天，即6日安排治療師扮聖誔老人和其助手，與院友提前慶祝聖誕節。報道形容這名由治療師扮演的「聖誕老人」是超級傳播者。
報道指，「聖誕老人」據稱在前往院舍之前並無不適，聖誕老人和助手與院友見面時戴着口罩，但院友們沒有戴口罩也無時常保持社交距離。
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文章授權轉載自《香港01》
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