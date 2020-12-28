快訊

狂狷的隱遁者：我看七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

西門町正妹「找到乾爹了」 親曝鬧區舉牌真實動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖誕老人散播病毒 比利時護老院爆群聚感染

香港01 / 洪怡霖
一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的「聖誕老人」探訪比利時一間護老院後，這間院舍爆發大規模的感染群組。 示意圖／ingimage
一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的「聖誕老人」探訪比利時一間護老院後，這間院舍爆發大規模的感染群組。 示意圖／ingimage

一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的「聖誕老人」探訪比利時一間護老院後，這間院舍爆發大規模的群聚感染。該國媒體12月25日指，群組迄今已有121名院友和36名職員確診，18人死亡。

比利時媒體弗拉芒廣播電視台（VRT）25日報道，安特衛普省（Antwerp）莫爾市（Mol）的Hemelrijk護老院在聖尼古拉節（Saint Nicholas Day）當天，即6日安排治療師扮聖誔老人和其助手，與院友提前慶祝聖誕節。報道形容這名由治療師扮演的「聖誕老人」是超級傳播者。

報道指，「聖誕老人」據稱在前往院舍之前並無不適，聖誕老人和助手與院友見面時戴着口罩，但院友們沒有戴口罩也無時常保持社交距離。

延伸閱讀：

新冠疫情無礙65年傳統 聖誕老人去到邊？照樣可查

世衛專家：聖誕老人對病毒免疫 可如常派禮物

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 聖誕節 比利時

相關新聞

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，日本也於25日傳出首例變異病毒確診案例，加上持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，2021年1月底前除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。但卻遭旅日台人爆料，日本的醫療體系早就崩壞，讓他直呼「日本完蛋了！」

牛津疫苗將獲批准！專家：每周百萬英人接種 2月前也難控疫情

英國牛津大學研發的新冠疫苗有望在28日獲得批准，但專家警告，即便英國達成每周為100萬人接種疫苗的目標，也無法在明年2月...

圖表看疫情／日本議員死後確診新冠肺炎 南韓監獄群聚感染確診數又增

日本立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎27日猝逝，享年53歲。日本放送協會（NHK）報導，羽田身後確診感染新冠肺炎，是首位現任國會議員染疫後死亡...

新冠肺炎疫苗尚未核准 菲律賓內閣官員已接種

菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）今天重申，尚未核准緊急使用任何2019冠狀病毒疾病疫苗。但內政部長安約透露，部分內閣官員...

【經濟彭博周報】新冠疫苗接種 史上最大規模

新冠肺炎疫情爆發至今將近一年，繼英國本月率先成為對一般民眾施打疫苗的西方國家後，美國也隨即先後批准輝瑞（Pfizer）和莫德納兩款疫苗並開始施打；隨著各國積極取得疫苗來源，全球正展開史上最大規模的疫苗接種。

【經濟彭博周報】英國採購3.5億劑新冠疫苗 九族群先施打

英國已於本月開始施打新冠肺炎疫苗，採用輝瑞製藥（Pfizer）和BioNTech開發的疫苗，第一批施打對象是住在養護中心以及80歲以上住院和門珍的老人。

跟進日本！印尼防變種病毒 元旦起禁外國人入境2週

印尼政府今天宣布，由於新冠肺炎病毒出現變種，為加強防疫，將自2021年1月1日禁止所有國家的外國旅客入境，為期兩週，印尼...

聖誕老人散播病毒 比利時護老院爆群聚感染

一名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的「聖誕老人」探訪比利時一間護老院後，這間院舍爆發大規模的感染群組。該國媒體12月25日指，群組迄今已有121名院友和36名職員確診，18人死亡。

香港新增61確診 聯合醫院疫情再添7例

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例61例，其中，爆發群聚感染的聯合醫院再添6例確診。...

日本現任議員首例 羽田雄一郎死後確診新冠肺炎

日本立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎27日猝逝，享年53歲。日本放送協會（NHK）報導，羽田身後確診感染新冠肺炎，是首位...

憂心新變種病毒 沙烏地延長禁止商業航班至少1週

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒引發憂心，沙烏地阿拉伯已延長暫停國際商業航班至少一週，並有可能延長兩週

傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦

俄國RT電視台報導，英國坊間謠傳，政府認為目前最嚴格的「第四級」封鎖措施還不夠遏制新冠肺炎疫情，打算新增更嚴格的等級，可...

熱門新聞

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

今新增8例新冠境外移入個案 英國航班中標3例

勇鷹A2首飛 降落速度快過F-16？

孫大千：台灣豬標章恐怕比不上一張Hello Kitty貼紙

拚當「第二海軍」…海巡造艦 火箭彈惹議

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。