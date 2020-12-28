整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂
英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，各國無不嚴加戒備，台灣也再次啟動「英國專案」，並在27日迎來首架自英國返台的航班。到底這隻變種病毒有何特色，讓全球人心惶惶呢？聯合新聞網整理了幾個重點。
Q：什麼是英國變種病毒？
於12月中出現並讓各國嚴陣以待的變種病毒，為英國新發現的突變病毒株「B.1.1.7」（又稱VUI-202012/01），是9月時在一名病患身上發現，至11月中旬已有28%確診病患感染此病毒，至12月初，比例已激增至62%。由於該變種傳染力更高，有專家認為將會成為未來主宰全球疫情的病毒株。
這款被命名為「B.1.1.7」（又稱VUI-202012/01）的新突變病毒株，最早出現在今年9月，到了11月中旬，倫敦28%的病例與此突變病毒株有關。接下來不到一個月，到了12月9日當週，這個比例激增至62%。
Q：英國變種病毒「B.1.1.7」為何引起各國重視？
- 傳染力比一般新冠病毒增強70%，恐讓疫情更難控制。
- 正迅速取代其他新冠病毒株。
- 因其變異部分為病毒用來解鎖、入侵人體細胞的棘蛋白，使病毒更容易入侵人體，此種改變可能造成兒童與成人一樣容易受傳染。
Q：英國變種病毒的致死率高嗎？
目前尚無實證證明變種病毒「B.1.1.7」的致死率增加，但傳染力增強會導致確診人數更多，加重醫療體系負擔。
Q：英國變種病毒目前入侵了多少國家？
至今已傳播至歐美多國，近日多個亞洲國家也通報出現病例。目前已發現此變種病毒的國家包括：
- 亞洲：南韓、日本、新加坡、香港、以色列、黎巴嫩
- 歐洲：英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、丹麥、瑞典、比利時、瑞士、冰島、挪威
- 美洲：加拿大
- 澳洲
（南非、奈及利亞也出現變種病毒，但非「B.1.1.7」病毒株）
至今全球已逾40個國家地區對來自英國航班及旅客祭出禁令，包含禁止英國航班起降，拒絕來自英國的旅客入境等，法國更禁止「無人隨行以外的所有貨運」。
Q：目前的疫苗是否還能有效對抗變種病毒？
現行疫苗依然有效。多數專家學者、疫苗公司都認為「不用恐慌」，我國指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也認為「變異應不至影響疫苗效果」，不過仍需時間驗證。
Q：新冠肺炎病毒以前也「變種」過嗎？
新冠病毒（COVID-19）與流感病毒同屬RNA病毒，其特性之一就是不斷變異，故自年初傳播全球開始，已出現多次突變，部分病毒株已取代初代病毒株成為目前全世界主要流行，如2月於歐洲出現的變種病毒「D614G」，部分則因影響力較低而較不為人所知。
Q:台灣如何防堵變種病毒？
自12月23日零時起，倫敦飛台北航班數減半，有英國旅遊史者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前再次採檢。由於目前台灣境內尚未發現變異病毒株，因此尚無封鎖英國航班打算，也避免國人自英國返國經第三地入境，無法第一時間隔離檢疫。
【特別提醒：危險變種病毒不只一隻】
南非在12月中旬也發現第二種變種病毒，並在該國迅速傳播，目前已傳入英國。
奈及利亞也出現第三種變種病毒，據非州疾控中心主任表示，該病毒的病毒譜系與英國、南非不同，目前還不能肯定是否也具高傳染力，但當地在一周內確診數增加了52%。
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