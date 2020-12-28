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日本緊急鎖國第一天機場超空 他曝「醫護人員相繼逃離前線」
近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，目前正於歐洲各國持續擴散，亞洲也開始出現零星病例，使世界各國陸續對英國暫停郵件及入境。日本於25日傳出首例變異病毒確診案例，加上持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，2021年1月底前除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。
目前，雖未確定感染「B.1.1.7新冠變種病毒」後病狀會加重，但據《日本放送協會》報導，隨著各國陸續出現變種病毒感染案例，日本政府24日已率先禁止來自英國與南非的旅客入境，更於28日起暫停來自150個國家的外籍旅客入境。對於已出現變種病毒感染案例國家返國的民眾，也要求在入境同時出示72小時內的陰性檢測證明。
今（28）日為日本實施鎖國政策的第一天，成田機場及羽田機場的機場大廳幾乎沒有旅客外，顯示班機資訊的電子看板上更呈現「一片綠」的取消狀況。對此，胸腔科醫師蘇一峰則認為，「日本就是因為虧待醫護人員，導致他們相繼逃離第一現場」，所以防疫失敗，只好緊急鎖國。
他也解釋，因醫療體系的崩壞，導致許多人無法就醫，只好「在家領便當前往異世界」，更舉例說明先前死亡率突大增的義大利，也是因長期壓縮醫療支出，所以才會使確診率及死亡數不斷攀升，警告台灣要小心這些前車之鑑。
然而，日本鎖國政策中表示，因台灣、南韓、越南以及中國大陸等疫情已經獲得控制的11個國家與地區不受此限制，在遵守防疫規定的前提下，仍開放入境。其中，短期商務客在有條件的情況下可入境，且免除14天居家檢疫期，中長期居留者則可以在完成14天檢疫後入境。
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