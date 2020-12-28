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日本緊急鎖國第一天機場超空 他曝「醫護人員相繼逃離前線」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本宣布鎖國，東京羽田機場國際航班候機區空蕩蕩。 圖／路透社
日本宣布鎖國，東京羽田機場國際航班候機區空蕩蕩。 圖／路透社

近期於英國爆出的新冠病毒變異病毒株，目前正於歐洲各國持續擴散，亞洲也開始出現零星病例，使世界各國陸續對英國暫停郵件及入境。日本於25日傳出首例變異病毒確診案例，加上持續攀升的確診人數，使日本政府於28日閃電宣布鎖國，2021年1月底前除特定國家外，全面禁止外國遊客入境。

目前，雖未確定感染「B.1.1.7新冠變種病毒」後病狀會加重，但據《日本放送協會》報導，隨著各國陸續出現變種病毒感染案例，日本政府24日已率先禁止來自英國與南非的旅客入境，更於28日起暫停來自150個國家的外籍旅客入境。對於已出現變種病毒感染案例國家返國的民眾，也要求在入境同時出示72小時內的陰性檢測證明。

圖為今年5月一名醫務人員在日本川崎市聖瑪麗安娜醫科大學醫院的重症監護病房裡工作。 圖／路透社
圖為今年5月一名醫務人員在日本川崎市聖瑪麗安娜醫科大學醫院的重症監護病房裡工作。 圖／路透社

今（28）日為日本實施鎖國政策的第一天，成田機場及羽田機場的機場大廳幾乎沒有旅客外，顯示班機資訊的電子看板上更呈現「一片綠」的取消狀況。對此，胸腔科醫師蘇一峰則認為，「日本就是因為虧待醫護人員，導致他們相繼逃離第一現場」，所以防疫失敗，只好緊急鎖國。

他也解釋，因醫療體系的崩壞，導致許多人無法就醫，只好「在家領便當前往異世界」，更舉例說明先前死亡率突大增的義大利，也是因長期壓縮醫療支出，所以才會使確診率及死亡數不斷攀升，警告台灣要小心這些前車之鑑。

然而，日本鎖國政策中表示，因台灣、南韓、越南以及中國大陸等疫情已經獲得控制的11個國家與地區不受此限制，在遵守防疫規定的前提下，仍開放入境。其中，短期商務客在有條件的情況下可入境，且免除14天居家檢疫期，中長期居留者則可以在完成14天檢疫後入境。

新冠肺炎 COVID-19 成田機場 鎖國 醫護人員

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