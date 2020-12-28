快訊

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

清水代替唾液 高危港人病毒檢測造假引譁然

中央社 / 香港28日電

儘管香港的疫情嚴峻，但部分屬於高危群組的港人對政府防疫措施拒不合作，疑以清水代替唾液進行病毒檢測，涉及約1.8萬個樣本。本地社會為此譁然，要求當局嚴格處理並防堵漏洞。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨天在電台節目上說，過去一年有3%的高危群組深喉唾液樣本中沒有化驗出人類基因（DNA），懷疑這些人用清水代替唾液作化驗。

他說，推算造假的樣本有1.8萬個，不排除有人因為擔心染疫而不能工作，因此造假。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）年初在香港爆發後，當局擔心某些行業人士屬於感染及傳播高危群組，因此強制要求進行病毒檢測，但過程中主要讓他們自行提取唾液樣本，而非由醫護人員收集。

對於有3%的高危群組造假，香港社會各界為之譁然，不少報章今天批評造假人士之餘，也質疑政府為何至今沒有公布相關情況。

免費報章「香港仔」發表社評表示，疫情出現後，政府陸續強制院舍老人及護養員、計程車司機、酒店員工等進行檢測，總數估計超過40萬人。

社評指出，這些人都是自行採樣，再交回檢測中心化驗，以40萬人的3%計算，就有1萬2000人，假設當中有5%的人是隱性患者，即有600人逃過檢測，繼續在外傳播病毒。

社評建議行政長官督促有關當局全面檢討，查明真相，對失職失察的官員進行問責，以及防堵漏洞並起訴造假者。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／幽靈機車？ 清水騎士摔車 兩輪自駕50公尺

多校聯合實作活動 9校百名師生齊聚清水吳厝國小

香港九龍東「疫廈」多 夾攻龍頭醫院

民進黨批國民黨公然造假 再次要求公開道歉

相關新聞

英國推新冠肺炎人體試驗 2500人為15萬獎金自願染疫

新冠肺炎肆虐全球，英國爆發變種病毒，傳染力大增，為遏止疫情擴大，規劃於明年1月推出「人體挑戰」（Human Challenge），自願者接種疫苗並被感染後，將送往醫院隔離，檢疫人員會全面監測以提供治療，每人可獲4000英鎊（約新台幣15萬元）的獎金，消息一出已有2500人報名參與。

北京傳疫情 辦公室筆電檢出新冠陽性反應

大陸新冠肺炎疫情持續，北京重現本土疫情，其中在25日（上周五），朝陽區疾控中心接報，順義區確定一名病例就職的慧與（中國）有限公司地點位於朝陽區利星行中心。

宅在家也染疫經驗在台被渲染 英人妻壓力大：給我們一點空間

「我們保護好自己與病毒共存，正常生活中。」，去年嫁給英籍丈夫定居倫敦的Amy說，類似「宅在家近一年、台籍夫妻仍染疫」的個...

英醫師：染疫長期症狀 部分患者聞到魚腥硫磺味

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）更多症狀浮現，部分出現「新型冠狀病毒長期症狀」（long COVID）的患者表示...

疫苗千呼萬喚始出來 半數歐洲民眾卻不想接種

歐洲今天正式展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種行動，試圖控制疫情，然而，許多歐洲民眾質疑疫苗測試和批准...

大陸昨新增確診21例 其中本土6例均在遼寧

據大陸官方通報，大陸昨新增確診病例21例，其中境外移入病例15例（內蒙古6例，浙江3例，上海2例，北京1例，天津1例，廣...

甩鍋惹議但有用？中共版新冠病毒「起源論」成宣傳工具

新冠肺炎爆發將滿周年，中共從初期隱匿疫情與病源，到指控病毒恐來自美軍，迄今已經衍生多種「甩鍋」版本，儘管經常遭到專家糾正，卻也很可能已經達成中共所預期的宣傳目的。

失控了？勿恐慌 英國變種病毒4大關鍵釋疑

英國文豪狄更斯的《聖誕頌歌》，開啟英國歡慶耶誕的傳統。然而，一度從疫情陰霾走出的佳節氣氛，卻因變種新冠病毒突襲，全變了調。

巴西副總統確診新冠肺炎！將在官邸接受隔離

路透報導，巴西副總統辦公室27日表示，副總統莫勞（Hamilton Mourao）確診新冠肺炎，將在副總統官邸「布魯宮」...

圖表看疫情／新冠變種病毒來勢兇猛 南韓、日本皆已淪陷

2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在英國發現的新變種病毒陸續在全球各地現蹤，甚至也開始入侵亞洲，引發人心惶惶。繼香港、新加坡返國留學生均驗出「B.1.1.7新冠變種病毒」後，南韓、日本也出現愈來愈多的變種病毒感染案例。

英國變種病毒逼近！南韓證實確診第一例

路透報導，南韓疾病管理廳（KDCA）28日公布，境內出現第一例英國變種新冠病毒確診案例，是22日從英國入境南韓的三名旅客。

逃避隔離！數百英國旅客從瑞士滑雪勝地神秘消失

瑞士因應英國出現新變種病毒株，21日下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，但受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶（Ve...

熱門新聞

影／英國班機18人完成採檢 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

拚當「第二海軍」…海巡造艦 火箭彈惹議

影／高規格防變種病毒！華航倫敦班機114名旅客抵台 1人發燒送醫

宅在家也染疫經驗在台被渲染 英人妻壓力大：給我們一點空間

國軍將級人事作業等他 萬里警衛室主任謝靜華通過體測

國史館針對鹿窟事件出新書 公布蔣經國罕見批示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。