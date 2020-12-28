清水代替唾液 高危港人病毒檢測造假引譁然

儘管香港的疫情嚴峻，但部分屬於高危群組的港人對政府防疫措施拒不合作，疑以清水代替唾液進行病毒檢測，涉及約1.8萬個樣本。本地社會為此譁然，要求當局嚴格處理並防堵漏洞。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨天在電台節目上說，過去一年有3%的高危群組深喉唾液樣本中沒有化驗出人類基因（DNA），懷疑這些人用清水代替唾液作化驗。

他說，推算造假的樣本有1.8萬個，不排除有人因為擔心染疫而不能工作，因此造假。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）年初在香港爆發後，當局擔心某些行業人士屬於感染及傳播高危群組，因此強制要求進行病毒檢測，但過程中主要讓他們自行提取唾液樣本，而非由醫護人員收集。

對於有3%的高危群組造假，香港社會各界為之譁然，不少報章今天批評造假人士之餘，也質疑政府為何至今沒有公布相關情況。

免費報章「香港仔」發表社評表示，疫情出現後，政府陸續強制院舍老人及護養員、計程車司機、酒店員工等進行檢測，總數估計超過40萬人。

社評指出，這些人都是自行採樣，再交回檢測中心化驗，以40萬人的3%計算，就有1萬2000人，假設當中有5%的人是隱性患者，即有600人逃過檢測，繼續在外傳播病毒。

社評建議行政長官督促有關當局全面檢討，查明真相，對失職失察的官員進行問責，以及防堵漏洞並起訴造假者。