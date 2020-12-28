英國推新冠肺炎人體試驗 2500人為15萬獎金自願染疫

新冠肺炎肆虐全球，英國爆發變種病毒，傳染力大增，為遏止疫情擴大，規劃於明年1月推出「人體挑戰」（Human Challenge），自願者接種疫苗並被感染後，將送往醫院隔離，檢疫人員會全面監測以提供治療，每人可獲4000英鎊（約新台幣15萬元）的獎金，消息一出已有2500人報名參與。

根據鏡報報導，英國政府編列3360萬英鎊（約新台幣12億元）的預算，預計將於明年1月推出「新冠肺炎人體挑戰」，受試者必須接種疫苗並被感染，之後會送往醫院隔離2到3周，檢疫人員將24小時監測，若出現症狀，則讓受試者服用藥物瑞德西韋（remdesivir）治療。

該計畫目前已有NHS皇家慈善醫院、倫敦帝國學院 （Imperial College）及藥廠hVIVO等單位，將共同參與實驗，首批將有90名受試者參與，明年5月初步結果就會出爐，臨床實驗花費時間較久，因此受試者需受到長達一年的監控。倫敦帝國學院教授彼得說，希望在接下來幾個月內，可以看到一種或多種疫苗進行三期試驗的結果。

倫敦帝國學院副首席醫學官Jonathan Van-Tam表示，由專家設計人體挑戰，經嚴格控制的模式，有助於尋找有效的疫苗，以進行三期臨床試驗，對於處於研發後期，並已通過研究證明是安全有效的疫苗，人體挑戰可以進一步了解，疫苗是否可預防傳播與疾病。

此消息一出，已有2500人報名參與，自願者年齡介於18到30歲，一名自願者表示，「如果我死了，那就光榮地死吧」。另一名18歲的自願者Alastair Fraser-Urquhart說，他報名參加了「使世界早日擺脫大流行，並挽救數千人生命」的試驗。

29歲的自願者珍妮弗·賴特（Jennifer Wright）則說，「我非常確定我願意冒險提供幫助，我的朋友在醫療系統服務，在我受到照顧並保持安全的同時，他們都處於大流行中並冒著風險」。