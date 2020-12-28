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北京傳疫情 辦公室筆電檢出新冠陽性反應

香港01 / 朱加樟
北京市朝陽區望京街道一處核酸採樣點，醫護人員26日在進行核酸採樣。（新華社）
北京市朝陽區望京街道一處核酸採樣點，醫護人員26日在進行核酸採樣。（新華社）

大陸新冠肺炎疫情持續，北京重現本土疫情，其中在25日（上周五），朝陽區疾控中心接報，順義區確定一名病例就職的慧與（中國）有限公司地點位於朝陽區利星行中心。

26日上午8時至12月27日上午8時，朝陽區共組織望京、東湖、機場3個街道及重點位置的234413人進行核酸檢測，結果均為陰性，檢測仍在持續進行。朝陽區新冠肺炎疫情防控工作領導小組指，要全力做好望京、東湖、機場三個街道的核酸檢測工作，已採樣但未出結果的居民和企業員工，不可外出。

據官方26日通報，截至25日24時，判定北京上述病例密切接觸35人，密切接觸者的密切接觸者（次密接）40人，均已採取管控措施。當地已對利星行中心實施封閉管理，對大廈樓人員開展核酸採樣，已採集2975人，均為陰性。

同時，對該病例的辦公區域和樓宇公共區域環境採樣，共計採集280件，279件檢測結果為陰性，1例為陽性，是該病例手提電腦。此外，當局又對利星行中心所有辦公場所、公共空間等進行全面消毒，消毒面積達33萬平方米。

有網友表示，網際網路公司「美團」總部已發送郵件，要求北京全體進行核酸檢測。美團總部大樓位於朝陽區望京東路，距離朝陽區利星行中心僅3公里。據陸媒《瀟湘晨報》消息，北京美團總部所在大廈眾運的物業人員表示，美團公司確實在做核酸檢測，是屬地街道（望京街道辦）要求安排集中做檢測。26日晚間，朝陽區新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開第一百次會議。

會議強調，要高度重視、全力做好望京、東湖、機場三個街道的核酸檢測工作，做到應檢盡檢、不漏檢，確保各項工作細緻縝密。已採樣但未出結果的居民和企業員工，不可外出。會議強調，要進一步強化冷鏈食品監管，加強對農貿市場、超市等主要的食品、經營區域環境、從業人員等進行檢查。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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