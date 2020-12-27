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出現多點零星病例 北京進入「緊急狀態」 

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圖／德國之聲中文網
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北京近期出現零星的新冠確診病例，鑑於新年和春節將至，政府加強了防疫措施。據路透社報道，這座中國首都的各個城區已經在周日接到通知，要求各部門進入「緊急狀態」，在出現確診病例的城區實施封閉管理。

近日來北京確診病例都出現在順義區，當地已經進入「防疫戰時狀態」。該區內80萬居民全部接受了核酸檢測。在與順義相鄰的朝陽區，也有23.4萬余人接受檢測，沒有發現陽性測試結果。朝陽區政府下令，凡未得到陰性測試結果的人員，一律不得出行。

中國目前整體上控制住了疫情，但仍然有零星的確診病例出現。據官媒《環球時報》報道，政府計劃在春節假期到來之前，對5000萬高風險人群進行新冠疫苗接種。北京市政府呼籲所有的公務員，從元旦到春節期間都留京過節，避免外出。北京疾控中心也向市民發出「健康提示」：鑑於國內外疫情現狀，倡導非必要不離京，做到非必要不出境，建議市民朋友在京過節。

游樂場等公共設施都縮短了營業時間，北京的一些天主教教堂也暫停接待訪客。從1月1日到春節期間，所有的商業性演出都被禁止。

深圳市周六也報告一例無症狀感染病例。該病例本月曾兩度赴京出差。

雨涵/任琛（路透社）

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新冠肺炎 COVID-19 北京

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