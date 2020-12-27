中國使館再出「雙非不旅行」新政 在美華人返鄉受阻

12月19日，中國駐美大使館發布最新公告要求，為防止檢測後跨州旅行感染，赴華乘客須前往本人搭乘的中美間直飛航班起飛地進行核酸、抗體采樣，並送往相關實驗室檢測，這讓很多經美國國內城市中轉的乘客不得不緊急更改行程，也讓很多原計劃在歐洲中轉回國的在美華人不得不因中轉機場不具備該檢測條件而放棄了行程。

12月21日中午12點半，家住紐約的在美華人小顧已經給中國駐紐約大使館不停地撥了3個小時的電話。「從早上9點半就開始打，到現在也沒人接。」小顧焦慮地對德國之聲說。

焦慮的源頭

小顧的焦慮源自中國駐美大使館最新發布的一則公告。12月19日，中國駐美大使館發布最新公告《關於進一步重申「非必要，非緊急，不旅行」以及調整核酸、血清抗體檢測有關要求的重要通知》，在11月6日執行的檢測要求基礎上，進一步限制采樣地點，方式和檢測機構，同時經由第三國轉機將變得非常困難，新政策於美西時間12月23日0時開始實施。

該通知要求，為防止檢測後跨州旅行感染，赴華乘客須前往本人搭乘的中美間直飛航班起飛地進行核酸、抗體采樣，並送往相關實驗室檢測。目前中美間直飛航班起飛地為：洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯。

由於妻子生病，急著回國就醫，小顧定好了12月26日從紐約飛西雅圖，從西雅圖中轉上海的機票。本來已經在紐約找好了采樣機構和檢測機構，但新規突然需要去一個陌生的城市住幾天，做檢測，這讓小顧更擔心妻子的健康狀況。

「害怕這種情況下，找到的采樣機構和檢測機構對新政策並不十分了解，報告樣式也不是我們說怎麼寫他就會怎麼寫的，都是有固定的模版格式。總是擔心如果他們出具的報告並不能完全符合領事館的要求，導致無法獲得健康碼登機。我們在紐約這邊找到的采樣機構和檢測機構，對各方面都比較了解，會讓我們更加心安一些。突然讓我們在陌生的地方照檢測機構，並且待上兩天，會有一些更大的不確定感。」小顧說。

美國各大航空公司立即應對

對於中國使館政策的突變，美國各大航空公司也開始采取緊急措施應對。經查詢，美聯航中文客服表示，已經收到了公司相應的通知，允許為受影響的乘客免費改票，提前美國國內段航班，以便中國乘客在航班直航地做檢測。目前12-1月的機票可以改票。對於部分預定，美聯航已經把不符合要求的美國國內段取消了。很多乘客登錄美聯航官網united.com，找到行程後，發現自己的美國國內段航程已經不顯示了，同時也有信息提示。

而達美航空是率先反應的航空公司，客服人員表示已經接到相關消息，並願意免費為乘客提前改簽美國國內段至2-3天前或免費將美國國內段刪除。美航AA的部分中文客服也表示已經知道了政策的變化，甚至一提回國航班號AA127就知道了。一位從紐約經舊金山轉機回上海的中國乘客表示，已經通過自己預訂機票的機構做了免費更改。

據了解，新政策對美國航司的打擊比較大，因此美國航司緊急出台各類政策應對，以免流失客源。同時，相比備受疫情影響的美國國內航線收入來說，目前中國航線也是美國航司收入的很大來源。其最低平均票價在4-5萬人民幣以上，直航航班則高達6-7萬人民幣。

對此，中國大使館解釋稱，近期從美國輸入中國的新冠確診病例大量增加，經查，多數確診病例與旅途中轉感染有關，部分也與中介機構、實驗室存在違規操作以及檢測後不能遵守居家隔離要求有關。根據國內最新要求，駐美國使領館現再次提醒大家慎重考慮疫情期間的感染風險，務必牢記「非必要，非緊急，不旅行」。

駐美使領館的要求

此外，中國駐美使館要求，自美西時間12月23日0時起，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成采樣，檢測報告必須同時明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等字樣，不再接受指尖血方式完成的檢測，報告上還須明示具體的檢測方式。這讓很多原計劃在歐洲中轉回國的在美華人不得不放棄了行程，因為很多歐洲機場如哥本哈根目前不具備該檢測條件。

對於中國使館的新政策指定了實驗室，很多中國乘客表示，好處是大家不會在一直問哪裡可以檢測。但壞處是，部分實驗室可能出現爆滿或約不著的情況。同時，使領館也會動態調整名單。

「後來打通了紐約使館的電話，但是也沒啥正面回答的信息。昨天做了檢測，今天上傳報告等待綠碼，我妻子是新政策後第一批乘客，需要探路。」小顧說，「不敢求一路順風，只求一路平安。」

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