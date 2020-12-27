德國啟動疫苗接種 變種新冠病毒蔓延

德國周日正式開啟新冠疫苗接種行動。居住在東部薩克森-安哈特州一家養老院的101歲老奶奶克沃依扎拉（Edith Kwoizalla）成為全德國接受新冠疫苗接種的第一人。據悉，她目前狀況良好。她和該養老院居住的另外40名老人，以及10名護工人員在周六就提前接受了疫苗接種。

當地防疫指揮中心工作人員對媒體解釋道，之所以提前一天，是出於疫苗存放期限的考慮，必須爭分奪秒。德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）對首位老人接受疫苗表示祝賀，但也對該地擅自提前施打疫苗表示意外。他在周六的新聞發布會上表示，德國各地的疫苗中心已經准備就緒，開啟這次有史以來最大規模的疫苗接種行動。

「爭取到夏天具備為所有民眾提供接種的能力」

斯潘強調，疫苗接種的開啟並不意味著戰勝新冠疫情，「要真正擺脫疫情的困擾，還需要我們繼續堅持下去」。他表示，到明年3月底，德國應該能夠有1200萬支疫苗可供使用。由於新冠疫苗須先後打兩次，所以這些藥劑應該能夠給大約550萬到600萬人提供免疫保護。

這位德國衛生部長預計，到明年夏天，德國應該有能力為全體民眾提供接種新冠疫苗的條件——前提是更多的疫苗得到有關機構的批准。除了現在已經獲批的德國BioNTech和美國輝瑞聯合研發的疫苗之外，美國公司Moderna的疫苗也已經提交申請，預計歐洲藥品管理局將最遲在1月6日做出是否批准其投入使用的決定。

在聖誕節期間，德國疫情形勢仍然嚴峻。科赫研究所（RKI）統計顯示，25日新報告的感染病例為25533例，死亡病例412例；26日新增14455確診病例和240個死亡病例。這一數據的參考性有限，科赫研究所指出，假日期間進行的核酸檢測數量以及衛生部門報告病例減少的情況是在預料之中。

新冠病毒變種繼續傳至多國

在英國發現的新冠病毒變種據稱傳染力高出七成。繼德國之後，瑞典、法國、西班牙等國家也都陸續有人確診感染此變種病毒。這些感染者都是來自英國。不過目前他們當中沒有發現重症感染者。

鑑於變種新冠病毒的傳染力更強，日本政府作出決定，從周一開始禁止外國人入境，這一措施暫定實施到1月底。原因是在從英國抵達日本的乘客中，也有人員確診感染這種變異病毒。

一周前英國宣布發現這種新冠病毒變種，在全世界引起了擔憂。因為變異病毒的傳染力要高出70%，超過50個國家已經對英國實施了入境禁令。

「驚慌失措和疏忽大意的循環」

世衛組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，新冠病毒的全球大流行並不是意外，因為早在幾年前就已經有過這樣的警告。他強調，歷史告訴我們，瘟疫的一再發生是客觀存在的事實。現在，人類必須吸取教訓，因為在很長一段時間裡，整個世界只是在「驚慌失措和疏忽大意之間循環」而已。

譚德塞警告道，僅僅在瘟疫爆發的當下投入金錢去應對，而不去為未來可能發生的危險做好准備，是一種「危險的短視行為」。他認為，應該加強對衛生體系的投資，在政府和社會的支持下，應該會有助於「給我們的子孫後代留下一個更加安全、更具有防御力和可持續性的世界」。

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