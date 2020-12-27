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台灣商務人士入境日本 交協官網明公布細節

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
新冠肺炎疫情升溫，日本宣布28日起暫停所有國家新入境申請。 圖／路透社
新冠肺炎疫情升溫，日本宣布28日起暫停所有國家新入境申請。 圖／路透社

新冠疫情全球蔓延，日本政府今宣布，從28日起到明年1月底暫停所有國家及地區的新入境申請。目前日本與台灣、中國等11國間所實施的商務人士往來，持續進行。至於日本政府是否影響我國人入境申請，我外交部表示，日本台灣交流協會台北事務所將明天確認後將在官網公布。

外交部表示，日本台灣交流協會台北事務所已就本案與外交部聯繫。日本政府預訂自12月28日起至明年1月底暫停外國人新入境申請，但緊急人道理由或外交公務目的則不在限制內。

外交部表示，有關台灣商務人士入境等相關細節，日本台灣交流協會台北事務所將於明天上班時間確認後公布在其官網。

駐日代表謝長廷表示，主要原因是日本前天傳出有5例感染英國變種的新冠病毒株確診者入境，「不只日本，全世界都繃緊神經」，祭出各種限制來自英國航班入境的對策，而疫情也影響郵路，中華郵政已經宣布不收寄往英國的郵件。隨著疫情轉變，許多政策都可能變動。

新冠肺炎 COVID-19 日本台灣交流協會

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