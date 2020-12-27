香港新增70例確診 聯合醫院疫情再添7例

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例70例，其中，聯合醫院2D病房近日爆發群聚感染，今天再添7例確診。

綜合星島日報、香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診70例，其中69例是本土病例，且有23例傳播源頭不明，境外移入僅有1例。

她指出，聯合醫院2D病房疫情今天又增加7例確診，迄今已有11名病人、2名職員確診；5名職員、1名病人初步確診（一篩陽性），總共已有19人染疫。

張竹君表示，香港食物及衛生局稍晚會頒布強制檢測，要求本月15至27日所有曾在聯合醫院2D病房或深切治療部病房逗留的人士，都要進行檢測。

報導稱，聯合醫院2D病房的所有醫護人員，都需要入住檢疫中心隔離，約有40至50人。

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，聯合醫院會配合強制檢測指示，在醫院對面設置檢測站，鼓勵所有醫院員工檢測。

據官方通報，香港迄今累計確診已有8610例。