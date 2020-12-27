亞洲疫情復燃 中國封區、日本鎖國

亞洲疫情復燃，中國祭出北京義順封區措施，日本也宣布28日起「鎖國」。為防止疫情擴大，中國已宣布北京義順全區進入「戰時狀態」，將整區進行封閉，並呼籲北京市民非必要不離開北京、不出境；日本宣布28日至明年1月底禁止外國旅客入境；韓國則考慮實施更嚴格的社交距離規範。

中國北京疫情再起

中國疫情有復燃的趨勢，25日北京順義區新增2例新冠肺炎確診病例，對此，北京市已宣布義順全區立即進入「戰時狀態」，展開流調溯源、核酸檢測、環境消毒等工作，並將整區近1萬人進行封閉管理。根據《央視新聞》報導，26日中國又新增22例確診案例，其中境外移入10例，本土病例12例（遼寧7例，北京5例）。

北京市政府為防止疫情擴大，呼籲市民留在北京過年。根據《新華網》報導，北京市政府也在25日宣布，原則上不舉辦各類廟會、體育賽事等大型聚集活動；公園景區堅持「限量、預約、錯峰」要求；對電影院、網咖等娛樂場所進行流量控管，實施75%限流，以避免人群聚集。

日韓泰確診攀升

日、韓、泰的疫情也不是很樂觀，根據《美聯社》報導，據日本官方數據統計，26日新增949例確診案例，創日本單日確診新高紀錄，首都東京累計確診已來到 55,851例，對此，日本政府宣布，將從28日至明年1月底禁止外國旅客新入境申請。

而韓國因聖誕假期影響，疫情也出現復燃跡象，26日新增1,132例確診案例，對此，韓國政府已下令禁止5人以上聚會、關閉滑雪場、限制酒店等入住設施的入住率等，並考慮實施更嚴格的社交距離規範。據韓國官方數據統計，全國確診人數已達到55,902人。

泰國26日新增110確診案例，其中60例與曼谷西南部的龍仔厝府海鮮市場有關。

泰國衛生官員表示，26日發現兩起群聚確診案例，泰國摩托車俱樂部在閣蘭達英島聚會，後新增19例確診，東部羅勇市的賭場也有9人確診。據泰國官方數據統計，全國確診人數已達到6,020人。

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