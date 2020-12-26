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香港新增59例確診 聯合醫院恐現超級傳播者

中央社 / 台北26日電
香港官方宣布，今天新增COVID-19確診59例，53例為本土個案，含26例感染源不明。另外，香港聯合醫院累計11名病患、4名職員染疫，源頭指向一名疑似是超級傳播者的84歲患者。 新華社
香港官方宣布，今天新增COVID-19確診59例，53例為本土個案，含26例感染源不明。另外，香港聯合醫院累計11名病患、4名職員染疫，源頭指向一名疑似是超級傳播者的84歲患者。 新華社

香港官方宣布，今天新增COVID-19確診59例，53例為本土個案，含26例感染源不明。另外，香港聯合醫院累計11名病患、4名職員染疫，源頭指向一名疑似是超級傳播者的84歲患者。

綜合香港電台、明報新聞網報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診59例，其中53例為本土個案，含26例感染源不明。至於6例境外移入病例中，有3例來自英國。另新增約50例一採陽性的初步確診個案。

另外，香港醫管局總行政經理劉家獻指出，香港聯合醫院安寧病房分別再有8名病患及4名職員初步確診，累計共11名病人、4名職員確診，感染源指向一名因糖尿病酮症酸中毒而入院的84歲患者。

據報導，這名84歲患者入院時昏迷，篩檢結果呈陰性，後來有病患確診，追蹤時發現這名84歲患者病毒載量很高。

香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天到爆發疫情的病房視察時指出，這名84歲患者可能是超級傳播者，懷疑是透過空氣傳播，建議首次檢測陰性的患者臨床症狀無好轉時，需進行第2次檢測。

據官方公布，截至目前為止，香港已累計8541例確診個案，死亡136例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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