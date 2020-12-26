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上海深圳宣布：為高風險人群注射新冠肺炎疫苗

中央社 / 北京26日電
中國新冠肺炎疫苗尚未正式核准上市。但上海、深圳兩大城市今天都宣布以緊急名義展開接種，對象都是感染風險較高的醫療、運輸、冷凍物流、出國工作等重點人群，使用滅活疫苗。 法新社
中國新冠肺炎疫苗尚未正式核准上市。但上海、深圳兩大城市今天都宣布以緊急名義展開接種，對象都是感染風險較高的醫療、運輸、冷凍物流、出國工作等重點人群，使用滅活疫苗。 法新社

中國新冠肺炎疫苗尚未正式核准上市。但上海深圳兩大城市今天都宣布以緊急名義展開接種，對象都是感染風險較高的醫療、運輸、冷凍物流、出國工作等重點人群，使用滅活疫苗。

中國目前共有5款疫苗進入第3期臨床實驗階段，其中部分疫苗已取得阿拉伯聯合大公國、巴林認證上市，在本國卻尚未被核准。但中國官方先前仍宣布，將在2021年1月15日前為5000萬人接種疫苗。

上海市疾控中心今天表示，上海已陸續開啟2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種工作。至於這次緊急接種，主要涉及感染風險較高者，包括進口冷凍物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和國內交通運輸業人員，出國工作、學習人員。

同時還有，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，以及醫療衛生人員，政府機關、公安、武警、消防、社工人員，水、電、天然氣等相關人員，交通、物流、養老、環保、殯葬、通訊等相關工作人員。

上海市疾控中心指出，這次緊急接種的疫苗是全病毒滅活疫苗，是傳統經典的疫苗製備方式，屬於成熟、可靠、經典的疫苗研發手段。免疫程序為2針，至少間隔14天。

深圳衛視則報導，深圳市最近也已為重點人群啟動疫苗接種工作。主要對象則與上海大致相當，並歸納為9類「高風險人員」。

根據報導，深圳市官方表示，全市的上述9類「高風險人員」的接種費用，均由政府承擔，「個人不用掏錢」。但這9類人群中，除「因公、因私出國工作及學習人員」外，其於8類人群均透過工作單位統一預約接種。

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