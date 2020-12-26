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員工確診新冠肺炎 北京全家便利商店暫停營業

中央社 / 北京26日電
鑑於北京市順義區新增1名新冠肺炎確診病例，且屬當地全家便利商店員工，負責經營的北京頂全便利店公司今天以「線路（管線）改造」為由，宣布全市全家便利商店暫停營業。 新華社
鑑於北京市順義區新增1名新冠肺炎確診病例，且屬當地全家便利商店員工，負責經營的北京頂全便利店公司今天以「線路（管線）改造」為由，宣布全市全家便利商店暫停營業。 新華社

鑑於北京市順義區新增1名新冠肺炎確診病例，且屬當地全家便利商店員工，負責經營的北京頂全便利店公司今天以「線路（管線）改造」為由，宣布全市全家便利商店暫停營業。

北京市衛生健康委員會今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，宣布全市25日新增2例確診病例，屬本土感染病例，均來自順義區，其中1人為北京頂全便利店（北京全家便利商店）順義區貨運北路一店的員工。

根據調查，這2名確診病例的密切接觸者中，已有5人的核酸檢測結果呈現陽性。順義區常務副區長支現偉宣布，全區進入「戰時狀態」，啟動疫情防控應急預案，展開流行病學調查溯源、核酸檢測和社區管控，包括對80萬人進行篩檢。

鑑於上述理由，北京青年報報導，北京頂全便利店公司以「線路改造」為由，宣布全市的全家便利商店暫停營業。經中國媒體去電全家光華東里一店、青年溝路店、通惠河北路店查證，店內員工證實「接到公司線路改造通知，今天不營業」。

此外，全家雍和宮店員工則說，店內因進行消毒殺菌措施，今天暫停營業。蓮花池東路店員工則說，店內因為「打掃衛生」，暫不營業，何時恢復營業要等公司通知。

根據報導，全家青年溝路店員工則說，他們近期已按照相關要求接受過核酸檢測，並取得陰性證明。

報導引述分析人士說法指出，為保障北京市民安全，當地全家便利商店應繼續加緊排查，對可能存在問題的門市採取整頓甚至停業措施，同時加強防疫體系建設，確保全員符合上班工作要求，還消費者一個安全的購物環境。

新冠肺炎 COVID-19 北京 便利商店

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